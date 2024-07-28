Вахтовики «Лукойла» пожаловались на закрытый буфет в аэропорту ХМАО

Нефтяники, работающие на предприятиях «Лукойла» в ХМАО, пожаловались на режим работы буфета аэропорта Когалыма. На аэровокзал прилетает вахтовый персонал нефтяной компании, но уставшие после долгой дороги и ожидающие самолета пассажиры не имеют возможности перекусить, поскольку пункт общепита по выходным не работает.
«В аэропорту Когалыма, куда мы прилетаем на вахту, нет приличного кафе: есть небольшой буфет, который разнообразием блюд не балует, а по выходным вообще закрыт. Рядом с аэропортом столовых тоже нет, поэтому полет на вахту — это испытание голодом: несколько часов в самолете, ожидание вахтового автобуса и поездка до поселка, а после вахты — все в обратном порядке», — сообщил нефтяник, работающий на месторождении «Лукойла» в ХМАО.
Агентство URA.RU обратилось с вопросом в аэропорт Когалыма, чтобы выяснить ситуацию с общепитом. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма (ХМАО) планируют отремонтировать взлетную полосу и перрон. Общая стоимость работ составит почти 14 млн рублей.
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