28 июля 2024

Вахтовики «Лукойла» пожаловались на закрытый буфет в аэропорту ХМАО

Нефтяники «Лукойла» пожаловались на режим работы кафе в аэропорту Когалыма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахтовики пожаловались на буфет аэропорта в ХМАО
Вахтовики пожаловались на буфет аэропорта в ХМАО Фото:

Нефтяники, работающие на предприятиях «Лукойла» в ХМАО, пожаловались на режим работы буфета аэропорта Когалыма. На аэровокзал прилетает вахтовый персонал нефтяной компании, но уставшие после долгой дороги и ожидающие самолета пассажиры не имеют возможности перекусить, поскольку пункт общепита по выходным не работает.

«В аэропорту Когалыма, куда мы прилетаем на вахту, нет приличного кафе: есть небольшой буфет, который разнообразием блюд не балует, а по выходным вообще закрыт. Рядом с аэропортом столовых тоже нет, поэтому полет на вахту — это испытание голодом: несколько часов в самолете, ожидание вахтового автобуса и поездка до поселка, а после вахты — все в обратном порядке», — сообщил нефтяник, работающий на месторождении «Лукойла» в ХМАО.

Агентство URA.RU обратилось с вопросом в аэропорт Когалыма, чтобы выяснить ситуацию с общепитом. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма (ХМАО) планируют отремонтировать взлетную полосу и перрон. Общая стоимость работ составит почти 14 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нефтяники, работающие на предприятиях «Лукойла» в ХМАО, пожаловались на режим работы буфета аэропорта Когалыма. На аэровокзал прилетает вахтовый персонал нефтяной компании, но уставшие после долгой дороги и ожидающие самолета пассажиры не имеют возможности перекусить, поскольку пункт общепита по выходным не работает. «В аэропорту Когалыма, куда мы прилетаем на вахту, нет приличного кафе: есть небольшой буфет, который разнообразием блюд не балует, а по выходным вообще закрыт. Рядом с аэропортом столовых тоже нет, поэтому полет на вахту — это испытание голодом: несколько часов в самолете, ожидание вахтового автобуса и поездка до поселка, а после вахты — все в обратном порядке», — сообщил нефтяник, работающий на месторождении «Лукойла» в ХМАО. Агентство URA.RU обратилось с вопросом в аэропорт Когалыма, чтобы выяснить ситуацию с общепитом. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма (ХМАО) планируют отремонтировать взлетную полосу и перрон. Общая стоимость работ составит почти 14 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...