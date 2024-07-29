Прилетевшие из Турции туристы застряли в Кольцово

Туристы, которые прилетели из Антальи (Турция), застряли на паспортном контроле в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили пассажиры.
«Прилетевшие из-за границы вынуждены стоять более часа, чтобы пройти паспортный контроль. Стоим 40 минут и еще даже не подходим. Душно, жарко, дети плачут. Очередь двигается, но медленно», — передает E1.ru.
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как десятки туристов стоят в огромной очереди. На фоне слышен плач детей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. Ответ ожидается.
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