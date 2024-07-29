29 июля 2024

Прилетевшие из Турции туристы застряли в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди застряли на паспортном контроле (архивное фото)
Люди застряли на паспортном контроле (архивное фото) Фото:

Туристы, которые прилетели из Антальи (Турция), застряли на паспортном контроле в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили пассажиры.

«Прилетевшие из-за границы вынуждены стоять более часа, чтобы пройти паспортный контроль. Стоим 40 минут и еще даже не подходим. Душно, жарко, дети плачут. Очередь двигается, но медленно», — передает E1.ru.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как десятки туристов стоят в огромной очереди. На фоне слышен плач детей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. Ответ ожидается.

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Туристы, которые прилетели из Антальи (Турция), застряли на паспортном контроле в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили пассажиры. «Прилетевшие из-за границы вынуждены стоять более часа, чтобы пройти паспортный контроль. Стоим 40 минут и еще даже не подходим. Душно, жарко, дети плачут. Очередь двигается, но медленно», — передает E1.ru. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как десятки туристов стоят в огромной очереди. На фоне слышен плач детей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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