07 сентября 2024

В Свердловской области назвали причину вспышки пневмонии в лагере

РПН: инфекция распространилась из-за несвоевременной изоляции больного
© Служба новостей «URA.RU»
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Территория областной больницы 15. Нижняя Тавда, поликлиника, больница
Сейчас ведется наблюдение за контактными детьми по месту жительства и обучения Фото:

Источником инфекции в лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) стал ребенок, заехавший туда в инкубационный период пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«По данным Роспотребнадзора, источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания… Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ. По предписанию Управления Роспотребнадзора в настоящее время ведется наблюдение за контактными детьми по месту жительства и обучения, усилены профилактические мероприятия в школах, где учатся контактные дети», — рассказали в ведомстве.

О массовом заражении детей пневмонией стало известно 7 сентября. Родители начали массово жаловаться в соцсетях. Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. Позже стало известно, что с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. В самом лагере URA.RU заявили, обращений к медикам из-за болезней не поступало. Директор учреждения Елена Котова считает, что пневмонию дети подхватили не в лагере.

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Источником инфекции в лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) стал ребенок, заехавший туда в инкубационный период пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «По данным Роспотребнадзора, источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания… Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ. По предписанию Управления Роспотребнадзора в настоящее время ведется наблюдение за контактными детьми по месту жительства и обучения, усилены профилактические мероприятия в школах, где учатся контактные дети», — рассказали в ведомстве. О массовом заражении детей пневмонией стало известно 7 сентября. Родители начали массово жаловаться в соцсетях. Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. Позже стало известно, что с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. В самом лагере URA.RU заявили, обращений к медикам из-за болезней не поступало. Директор учреждения Елена Котова считает, что пневмонию дети подхватили не в лагере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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