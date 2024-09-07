В Свердловской области назвали причину вспышки пневмонии в лагере

Источником инфекции в лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) стал ребенок, заехавший туда в инкубационный период пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«По данным Роспотребнадзора, источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания… Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ. По предписанию Управления Роспотребнадзора в настоящее время ведется наблюдение за контактными детьми по месту жительства и обучения, усилены профилактические мероприятия в школах, где учатся контактные дети», — рассказали в ведомстве.
О массовом заражении детей пневмонией стало известно 7 сентября. Родители начали массово жаловаться в соцсетях. Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. Позже стало известно, что с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. В самом лагере URA.RU заявили, обращений к медикам из-за болезней не поступало. Директор учреждения Елена Котова считает, что пневмонию дети подхватили не в лагере.
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