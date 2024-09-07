Глава СК заинтересовался ЧП в свердловском лагере, будет проверка

08 сентября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить детский лагерь «Красная Горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за вспышки пневмонии, в результате которой дети попали в больницу. Об этом сообщили представители СК. «Председатель СК России поручил организовать проверку по сообщениям средств массовой информации о заболевании детей в лагере Свердловской области. В СМИ сообщается, что в одном из лагерей… произошла вспышка пневмонии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. О вспышке пневмонии в детском лагере стало известно 7 сентября, когда родители начали массово жаловаться на соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. В минздраве рассказали, что сейчас с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. К больным выехали главный педиатр и пульманолог области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить детский лагерь «Красная Горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за вспышки пневмонии, в результате которой дети попали в больницу. Об этом сообщили представители СК. «Председатель СК России поручил организовать проверку по сообщениям средств массовой информации о заболевании детей в лагере Свердловской области. В СМИ сообщается, что в одном из лагерей… произошла вспышка пневмонии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. О вспышке пневмонии в детском лагере стало известно 7 сентября, когда родители начали массово жаловаться на соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. В минздраве рассказали, что сейчас с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. К больным выехали главный педиатр и пульманолог области.