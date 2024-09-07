07 сентября 2024

Глава СК заинтересовался ЧП в свердловском лагере, будет проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить детский лагерь «Красная Горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за вспышки пневмонии, в результате которой дети попали в больницу. Об этом сообщили представители СК.

«Председатель СК России поручил организовать проверку по сообщениям средств массовой информации о заболевании детей в лагере Свердловской области. В СМИ сообщается, что в одном из лагерей… произошла вспышка пневмонии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

О вспышке пневмонии в детском лагере стало известно 7 сентября, когда родители начали массово жаловаться на соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. В минздраве рассказали, что сейчас с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. К больным выехали главный педиатр и пульманолог области.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить детский лагерь «Красная Горка» в Каменске-Уральском (Свердловская область) из-за вспышки пневмонии, в результате которой дети попали в больницу. Об этом сообщили представители СК. «Председатель СК России поручил организовать проверку по сообщениям средств массовой информации о заболевании детей в лагере Свердловской области. В СМИ сообщается, что в одном из лагерей… произошла вспышка пневмонии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. О вспышке пневмонии в детском лагере стало известно 7 сентября, когда родители начали массово жаловаться на соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку пневмонии, а городская прокуратура начала проверку лагеря. В минздраве рассказали, что сейчас с воспалением легких в больнице лежат 11 детей, еще десять — лечатся дома. К больным выехали главный педиатр и пульманолог области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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