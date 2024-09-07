07 сентября 2024

Свердловская прокуратура проверит детский сад, где нянечка ударила малыша

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , ребенок, детский сад, кукла, пупс, детская безопасность
Инцидент произошел 3 сентября (фото из архива) Фото:

Прокуратура Сысерти (Свердловская область) начала проверку детского садика, в котором, по сообщениям СМИ, нянечка ударила ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, 3 сентября текущего года сотрудница детского сада Арамиля допустила факт жестокого обращения и применила непедагогический метод воспитания к малолетнему ребенку… Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Вероятно, речь идет об инциденте, когда нянечка встала малышу на ногу и ударила его по голове. Тогда ребенок позвонил маме по часам и рассказал о случившемся. В детском саду заявили, что по поводу произошедшей ситуации начали служебную проверку. Мама мальчика написала заявление в полицию.

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Прокуратура Сысерти (Свердловская область) начала проверку детского садика, в котором, по сообщениям СМИ, нянечка ударила ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 3 сентября текущего года сотрудница детского сада Арамиля допустила факт жестокого обращения и применила непедагогический метод воспитания к малолетнему ребенку… Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Вероятно, речь идет об инциденте, когда нянечка встала малышу на ногу и ударила его по голове. Тогда ребенок позвонил маме по часам и рассказал о случившемся. В детском саду заявили, что по поводу произошедшей ситуации начали служебную проверку. Мама мальчика написала заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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