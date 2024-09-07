Свердловская прокуратура проверит детский сад, где нянечка ударила малыша

08 сентября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 3 сентября (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Сысерти (Свердловская область) начала проверку детского садика, в котором, по сообщениям СМИ, нянечка ударила ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 3 сентября текущего года сотрудница детского сада Арамиля допустила факт жестокого обращения и применила непедагогический метод воспитания к малолетнему ребенку… Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Вероятно, речь идет об инциденте, когда нянечка встала малышу на ногу и ударила его по голове. Тогда ребенок позвонил маме по часам и рассказал о случившемся. В детском саду заявили, что по поводу произошедшей ситуации начали служебную проверку. Мама мальчика написала заявление в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Сысерти (Свердловская область) начала проверку детского садика, в котором, по сообщениям СМИ, нянечка ударила ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 3 сентября текущего года сотрудница детского сада Арамиля допустила факт жестокого обращения и применила непедагогический метод воспитания к малолетнему ребенку… Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Вероятно, речь идет об инциденте, когда нянечка встала малышу на ногу и ударила его по голове. Тогда ребенок позвонил маме по часам и рассказал о случившемся. В детском саду заявили, что по поводу произошедшей ситуации начали служебную проверку. Мама мальчика написала заявление в полицию.