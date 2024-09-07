07 сентября 2024

Хулиганы бросили петарду на балкон к тагильчанке, был взрыв. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в Екатеринбурге - сорванный балкон. Екатеринбург, балкон, циклон, последствия урагана, юмашева18
Окно, через которое закинули петарду, было открыто в режиме проветривания (фото из архива) Фото:

В Нижнем Тагиле в микрорайоне Выя неизвестные забросили петарду на балкон жилого дома. От взрыва раскололся цветочный горшок. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Вчера, примерно в 22:30 на нашу лоджию в приоткрытое окно какие-то недоумки бросили петарду. Возможно, я не одна такая. Ведь до нас еще были слышны хлопки петард», — пишет горожанка в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Девушка поделилась, что произошел инцидент в микрорайоне Выя, на Липовом тракте.

В комментариях пользователи насторожились, ведь на балконе могли находиться дети. «Какой ужас, а если бы кто-то был на балконе из взрослых? А если ребенок или домашнее животное», — пишет Ангелина.

На фотографиях видно, что от взрыва пострадал цветочный горшок. Окно, через которое закинули петарду, было открыто в режиме проветривания.

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В Нижнем Тагиле в микрорайоне Выя неизвестные забросили петарду на балкон жилого дома. От взрыва раскололся цветочный горшок. Информация об этом появилась в соцсетях. «Вчера, примерно в 22:30 на нашу лоджию в приоткрытое окно какие-то недоумки бросили петарду. Возможно, я не одна такая. Ведь до нас еще были слышны хлопки петард», — пишет горожанка в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Девушка поделилась, что произошел инцидент в микрорайоне Выя, на Липовом тракте. В комментариях пользователи насторожились, ведь на балконе могли находиться дети. «Какой ужас, а если бы кто-то был на балконе из взрослых? А если ребенок или домашнее животное», — пишет Ангелина. На фотографиях видно, что от взрыва пострадал цветочный горшок. Окно, через которое закинули петарду, было открыто в режиме проветривания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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