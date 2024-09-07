В Нижнем Тагиле в микрорайоне Выя неизвестные забросили петарду на балкон жилого дома. От взрыва раскололся цветочный горшок. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Вчера, примерно в 22:30 на нашу лоджию в приоткрытое окно какие-то недоумки бросили петарду. Возможно, я не одна такая. Ведь до нас еще были слышны хлопки петард», — пишет горожанка в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Девушка поделилась, что произошел инцидент в микрорайоне Выя, на Липовом тракте.
В комментариях пользователи насторожились, ведь на балконе могли находиться дети. «Какой ужас, а если бы кто-то был на балконе из взрослых? А если ребенок или домашнее животное», — пишет Ангелина.
На фотографиях видно, что от взрыва пострадал цветочный горшок. Окно, через которое закинули петарду, было открыто в режиме проветривания.
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