Хулиганы бросили петарду на балкон к тагильчанке, был взрыв. Фото

08 сентября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Окно, через которое закинули петарду, было открыто в режиме проветривания (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле в микрорайоне Выя неизвестные забросили петарду на балкон жилого дома. От взрыва раскололся цветочный горшок. Информация об этом появилась в соцсетях. «Вчера, примерно в 22:30 на нашу лоджию в приоткрытое окно какие-то недоумки бросили петарду. Возможно, я не одна такая. Ведь до нас еще были слышны хлопки петард», — пишет горожанка в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Девушка поделилась, что произошел инцидент в микрорайоне Выя, на Липовом тракте. В комментариях пользователи насторожились, ведь на балконе могли находиться дети. «Какой ужас, а если бы кто-то был на балконе из взрослых? А если ребенок или домашнее животное», — пишет Ангелина. На фотографиях видно, что от взрыва пострадал цветочный горшок. Окно, через которое закинули петарду, было открыто в режиме проветривания. «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» Фото: «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» Фото: «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле в микрорайоне Выя неизвестные забросили петарду на балкон жилого дома. От взрыва раскололся цветочный горшок. Информация об этом появилась в соцсетях. «Вчера, примерно в 22:30 на нашу лоджию в приоткрытое окно какие-то недоумки бросили петарду. Возможно, я не одна такая. Ведь до нас еще были слышны хлопки петард», — пишет горожанка в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Девушка поделилась, что произошел инцидент в микрорайоне Выя, на Липовом тракте. В комментариях пользователи насторожились, ведь на балконе могли находиться дети. «Какой ужас, а если бы кто-то был на балконе из взрослых? А если ребенок или домашнее животное», — пишет Ангелина. На фотографиях видно, что от взрыва пострадал цветочный горшок. Окно, через которое закинули петарду, было открыто в режиме проветривания.