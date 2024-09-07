В центре Екатеринбурга сдают студию с джакузи возле кровати за 18 тысяч в сутки

08 сентября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Джакузи расположен напротив панорамного окна (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Екатеринбурга за 18 тысяч рублей за сутки сдают квартиру-студию с джакузи возле кровати и панорамным окном напротив. Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito. «Современный минималистичный интерьер c комфортной зоной отдыха, где установлена мягкая кровать Кing-sizе, обрамленная легким занавесом — кисеей. На подиуме, к которому ведет лестница, установлено джакузи с гидромассажем и подсветкой, напротив панорамного окна», — пишет продавец. В небольшой квартире есть камин и интерьерная подсветка, но нет кухни. Также внутри имеется кондиционер, ЖК-телевизор со Smаrt-ТV под потолком и безлимитный Wi-Fi. сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: сайт Avito Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга за 18 тысяч рублей за сутки сдают квартиру-студию с джакузи возле кровати и панорамным окном напротив. Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito. «Современный минималистичный интерьер c комфортной зоной отдыха, где установлена мягкая кровать Кing-sizе, обрамленная легким занавесом — кисеей. На подиуме, к которому ведет лестница, установлено джакузи с гидромассажем и подсветкой, напротив панорамного окна», — пишет продавец. В небольшой квартире есть камин и интерьерная подсветка, но нет кухни. Также внутри имеется кондиционер, ЖК-телевизор со Smаrt-ТV под потолком и безлимитный Wi-Fi.