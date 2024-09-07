В центре Екатеринбурга сдают студию с джакузи возле кровати за 18 тысяч в сутки

В центре Екатеринбурга за 18 тысяч рублей за сутки сдают квартиру-студию с джакузи возле кровати и панорамным окном напротив. Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito.
«Современный минималистичный интерьер c комфортной зоной отдыха, где установлена мягкая кровать Кing-sizе, обрамленная легким занавесом — кисеей. На подиуме, к которому ведет лестница, установлено джакузи с гидромассажем и подсветкой, напротив панорамного окна», — пишет продавец.
В небольшой квартире есть камин и интерьерная подсветка, но нет кухни. Также внутри имеется кондиционер, ЖК-телевизор со Smаrt-ТV под потолком и безлимитный Wi-Fi.
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