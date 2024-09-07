07 сентября 2024

В центре Екатеринбурга сдают студию с джакузи возле кровати за 18 тысяч в сутки

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Линкс-клуб. Спа-центр. Челябинск., сауна, спа, бассейн, джакузи
Джакузи расположен напротив панорамного окна (фото из архива) Фото:

В центре Екатеринбурга за 18 тысяч рублей за сутки сдают квартиру-студию с джакузи возле кровати и панорамным окном напротив. Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito.

«Современный минималистичный интерьер c комфортной зоной отдыха, где установлена мягкая кровать Кing-sizе, обрамленная легким занавесом — кисеей. На подиуме, к которому ведет лестница, установлено джакузи с гидромассажем и подсветкой, напротив панорамного окна», — пишет продавец.

В небольшой квартире есть камин и интерьерная подсветка, но нет кухни. Также внутри имеется кондиционер, ЖК-телевизор со Smаrt-ТV под потолком и безлимитный Wi-Fi.

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В центре Екатеринбурга за 18 тысяч рублей за сутки сдают квартиру-студию с джакузи возле кровати и панорамным окном напротив. Информация об этом размещена на сайте объявлений Avito. «Современный минималистичный интерьер c комфортной зоной отдыха, где установлена мягкая кровать Кing-sizе, обрамленная легким занавесом — кисеей. На подиуме, к которому ведет лестница, установлено джакузи с гидромассажем и подсветкой, напротив панорамного окна», — пишет продавец. В небольшой квартире есть камин и интерьерная подсветка, но нет кухни. Также внутри имеется кондиционер, ЖК-телевизор со Smаrt-ТV под потолком и безлимитный Wi-Fi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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