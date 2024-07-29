Экс-начальница управления капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) Ровенна Киркина намерена вернуть свой прежний пост, проработав три месяца в городском суде. Источники URA.RU в местном политическом истеблишменте сообщают, что Киркина подала заявление о приеме на работу в УКС, которое прославилось на всю страну розовыми стенами и скандальным поведением раскрепощенных сотрудниц, которых стали называть «барби-чиновницами».
«Проверки в подведе, которые начались после жалоб на качество построенных объектов, завершены, и Киркина, похоже, снова его возглавит. Похожие возвращения регулярно практикуют и другие чиновники, и они в целом характерны для Пыть-Яха. Так, например, бывший вице-мэр по ЖКХ Евгений Белоус пересидел смутные времена отставки экс-главы города Александра Морозова в управлении муниципального имущества, а затем вернулся на прежнюю должность. Официальное объяснение таких перебежек — кадровый дефицит в городе», — сообщает инсайдер.
В мэрии Пыть-Яха подтвердили информацию. Выяснить причины возвращения Киркиной у нее самой на момент публикации материала не удалось — она не ответила на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что Киркина уволилась с поста директора УКС Пыть-Яха. В мэрии отмечали, что не против ее возвращения на предыдущее место работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!