29 июля 2024

Экс-начальница «барби-чиновниц» из ХМАО возвращается на прежнее место работы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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УКС Пыть-Яха прославился скандальными сотрудницами, которых прозвали «барби-чиновницами»
УКС Пыть-Яха прославился скандальными сотрудницами, которых прозвали «барби-чиновницами» Фото:

Экс-начальница управления капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) Ровенна Киркина намерена вернуть свой прежний пост, проработав три месяца в городском суде. Источники URA.RU в местном политическом истеблишменте сообщают, что Киркина подала заявление о приеме на работу в УКС, которое прославилось на всю страну розовыми стенами и скандальным поведением раскрепощенных сотрудниц, которых стали называть «барби-чиновницами».

«Проверки в подведе, которые начались после жалоб на качество построенных объектов, завершены, и Киркина, похоже, снова его возглавит. Похожие возвращения регулярно практикуют и другие чиновники, и они в целом характерны для Пыть-Яха. Так, например, бывший вице-мэр по ЖКХ Евгений Белоус пересидел смутные времена отставки экс-главы города Александра Морозова в управлении муниципального имущества, а затем вернулся на прежнюю должность. Официальное объяснение таких перебежек — кадровый дефицит в городе», — сообщает инсайдер.

В мэрии Пыть-Яха подтвердили информацию. Выяснить причины возвращения Киркиной у нее самой на момент публикации материала не удалось — она не ответила на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что Киркина уволилась с поста директора УКС Пыть-Яха. В мэрии отмечали, что не против ее возвращения на предыдущее место работы.

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Экс-начальница управления капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО) Ровенна Киркина намерена вернуть свой прежний пост, проработав три месяца в городском суде. Источники URA.RU в местном политическом истеблишменте сообщают, что Киркина подала заявление о приеме на работу в УКС, которое прославилось на всю страну розовыми стенами и скандальным поведением раскрепощенных сотрудниц, которых стали называть «барби-чиновницами». «Проверки в подведе, которые начались после жалоб на качество построенных объектов, завершены, и Киркина, похоже, снова его возглавит. Похожие возвращения регулярно практикуют и другие чиновники, и они в целом характерны для Пыть-Яха. Так, например, бывший вице-мэр по ЖКХ Евгений Белоус пересидел смутные времена отставки экс-главы города Александра Морозова в управлении муниципального имущества, а затем вернулся на прежнюю должность. Официальное объяснение таких перебежек — кадровый дефицит в городе», — сообщает инсайдер. В мэрии Пыть-Яха подтвердили информацию. Выяснить причины возвращения Киркиной у нее самой на момент публикации материала не удалось — она не ответила на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что Киркина уволилась с поста директора УКС Пыть-Яха. В мэрии отмечали, что не против ее возвращения на предыдущее место работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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