03 июня 2024

Начальница легендарных «барби-чиновниц» ХМАО ушла в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальница скандального УКС Пыть-Яха, прославившегося «барби-чиновницами», покинула пост
Начальница скандального УКС Пыть-Яха, прославившегося «барби-чиновницами», покинула пост Фото:

Руководитель управления капитального строения Пыть-Яха Ровенна Киркина ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. Во время руководства Киркиной подконтрольное ей ведомство сотрясали громкие скандалы — одна из сотрудниц записала откровенное видео в своем розовом кабинете, а вторую знакомые узнали ню-контенту, и в Югре они получили известность как «барби-чиновницы».

«Киркина ушла в отставку по собственному желанию. Но говорят, что ведомство сотрясают проверки из-за проблем на построенных объектах. В мэрии говорят, что не против возвращения Киркиной, однако она решила пережить бурные времена на прежнем месте работы», — сообщает инсайдер.

В администрации города подтвердили увольнение Киркиной, однако опровергли факт получения представлений прокуратуры. «Пока должность вакантна, претендентов на нее нет. Скорее всего, объявим конкурс», — сообщили в мэрии. Киркина в беседе с журналистом отметила, что перешла на работу в суд.

Ранее URA.RU писало, что Киркина направила своих подчиненных на трудотерапию. Девушкам пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель управления капитального строения Пыть-Яха Ровенна Киркина ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. Во время руководства Киркиной подконтрольное ей ведомство сотрясали громкие скандалы — одна из сотрудниц записала откровенное видео в своем розовом кабинете, а вторую знакомые узнали ню-контенту, и в Югре они получили известность как «барби-чиновницы». «Киркина ушла в отставку по собственному желанию. Но говорят, что ведомство сотрясают проверки из-за проблем на построенных объектах. В мэрии говорят, что не против возвращения Киркиной, однако она решила пережить бурные времена на прежнем месте работы», — сообщает инсайдер. В администрации города подтвердили увольнение Киркиной, однако опровергли факт получения представлений прокуратуры. «Пока должность вакантна, претендентов на нее нет. Скорее всего, объявим конкурс», — сообщили в мэрии. Киркина в беседе с журналистом отметила, что перешла на работу в суд. Ранее URA.RU писало, что Киркина направила своих подчиненных на трудотерапию. Девушкам пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...