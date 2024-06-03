Начальница легендарных «барби-чиновниц» ХМАО ушла в отставку

Руководитель управления капитального строения Пыть-Яха Ровенна Киркина ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. Во время руководства Киркиной подконтрольное ей ведомство сотрясали громкие скандалы — одна из сотрудниц записала откровенное видео в своем розовом кабинете, а вторую знакомые узнали ню-контенту, и в Югре они получили известность как «барби-чиновницы».
«Киркина ушла в отставку по собственному желанию. Но говорят, что ведомство сотрясают проверки из-за проблем на построенных объектах. В мэрии говорят, что не против возвращения Киркиной, однако она решила пережить бурные времена на прежнем месте работы», — сообщает инсайдер.
В администрации города подтвердили увольнение Киркиной, однако опровергли факт получения представлений прокуратуры. «Пока должность вакантна, претендентов на нее нет. Скорее всего, объявим конкурс», — сообщили в мэрии. Киркина в беседе с журналистом отметила, что перешла на работу в суд.
Ранее URA.RU писало, что Киркина направила своих подчиненных на трудотерапию. Девушкам пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина.
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