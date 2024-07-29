Пять городских округов Свердловской области рискуют уйти под воду

В Свердловской области пять муниципалитетов попали в зону риска подтопления после длительных дождей и гроз. Как рассказали в департаменте информационной политики (ДИП) региона, это Полевской, Верхотурский, Качканарский, Новолялинский и Нижнетуринский городские округа.
“Там сформированы все необходимые технические средства для ликвидации возможных последствий дождевых паводков. В случае ухудшения оперативной обстановки в режим повышенной готовности будут переведены профильные службы”, - уточнили в ДИПе.
Мониторинг уровня воды в свердловских водоемах проводится ежедневно, на данный момент он соответствует нормам. Наблюдения за уровнем воды ведутся на 35 гидропостах, расположенных на 24 реках и 26 муниципалитетах региона, а также за наполнением 21 водохранилища.
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