29 июля 2024

Пять городских округов Свердловской области рискуют уйти под воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты каждый день мониторят уровень воды в реках (архивное фото)
Специалисты каждый день мониторят уровень воды в реках (архивное фото) Фото:

В Свердловской области пять муниципалитетов попали в зону риска подтопления после длительных дождей и гроз. Как рассказали в департаменте информационной политики (ДИП) региона, это Полевской, Верхотурский, Качканарский, Новолялинский и Нижнетуринский городские округа.

“Там сформированы все необходимые технические средства для ликвидации возможных последствий дождевых паводков. В случае ухудшения оперативной обстановки в режим повышенной готовности будут переведены профильные службы”, - уточнили в ДИПе.

Мониторинг уровня воды в свердловских водоемах проводится ежедневно, на данный момент он соответствует нормам. Наблюдения за уровнем воды ведутся на 35 гидропостах, расположенных на 24 реках и 26 муниципалитетах региона, а также за наполнением 21 водохранилища.

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В Свердловской области пять муниципалитетов попали в зону риска подтопления после длительных дождей и гроз. Как рассказали в департаменте информационной политики (ДИП) региона, это Полевской, Верхотурский, Качканарский, Новолялинский и Нижнетуринский городские округа. “Там сформированы все необходимые технические средства для ликвидации возможных последствий дождевых паводков. В случае ухудшения оперативной обстановки в режим повышенной готовности будут переведены профильные службы”, - уточнили в ДИПе. Мониторинг уровня воды в свердловских водоемах проводится ежедневно, на данный момент он соответствует нормам. Наблюдения за уровнем воды ведутся на 35 гидропостах, расположенных на 24 реках и 26 муниципалитетах региона, а также за наполнением 21 водохранилища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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