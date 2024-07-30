Челябинки до 45 лет могут пойти на СВО врачами или фельдшерами

В Челябинске на пресс-конференции на тему поступления на службу по контракту, рассказали о требованиях к кандидатам, среди них было сказано и о женщинах. Начальник пункта отбора на военную службу Андрей Козлов сообщил, что участвовать в специальной военной операции в качестве врачей могут женщины до 45 лет, передает корреспондент URA.RU.
«В зону СВО по контракту могут отправиться: женщины исключительно врачи и фельдшеры до 45 лет и мужчины в возрастном диапазоне от 18 до 65 лет. Здоровье должно быть в норме, без ВИЧ-инфекции», — сообщил Андрей Козлов.
Кандидаты, желающие отправится на военную службу по контракту необходимо обратиться в военкомат, а там предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН и номер банковского счета. На пресс-конференции вице-губернатора Алексей Фартыгин уточнил, что все, кто сегодня подписывает контракт, должен быть максимально замотивирован. Заключить договор можно от 1 года. Допускается и меньший срок, но в этом случае федеральная выплата в 195 тысяч рублей не будет действовать.
Единовременная выплата у военных в зоне СВО по контракту с 1 августа будет составлять миллион рублей. Федеральные 195 тысяч рублей являются одной из составляющих сумм выплат по Челябинской области. Региональная же выплата — 705 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты бойцам за полученные травмы.
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