С 1 августа единовременную выплату военнослужащим в зоне СВО из Челябинской области по контракту поднимут до миллиона рублей. Об этом сообщил вице-губернатора региона Алексей Фартыгин, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции на тему поступления на контрактную военную службу.
«С 1 августа каждый доброволец, заключивший контракт с Министерством обороны будет получать единовременную выплату в размере миллион рублей. Она складывается из трех частей: федеральная, региональная и муниципальные выплаты», — сообщили Алексей Фартыгин.
Вице-губернатор уточнил, что сумма складывается из федеральной выплаты по указу президента — 195 тысяч рублей, региональной — 705 тысяч рублей и дополнительной поддержки муниципальных образований — 100 тысяч рублей. В итоге получается миллион рублей. Также помимо выплаты военнослужащим по контракту предусмотрена выплата их детям в размере 20 тысяч рублей.
«Кроме того предусмотрен ряд выплат в случаях получения увечий, контузий, травм — 300 тысяч рублей. Если травма привела к инвалидности, то 500 тысяч. В случае гибели бойца члены его семьи получают миллион рублей, пропорционально на каждого члена семьи», — рассказала на пресс-конференции замминистра социальных отношений Любовь Истомина.
Категории военных потерявших нижние конечности выделяются средства в размере 1,5 миллиона рублей для приобретения спецавтомобиля. А для членов семьи бойца СВО действует социальная помощь, например, их детям организуют путевки в детские лагеря.
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