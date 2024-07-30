Бармен изнасиловал школьницу в Екатеринбурге

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Школьнице 16 лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на минувших выходных 26-летний бармен изнасиловал 16-летнюю школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Это произошло в одной из квартир на ул. Спутников 28 июля. В полицию обратился отец пострадавшей», — сказал собеседник агентства. Как девушка оказалась в квартире, неизвестно.

Предположительно, подозреваемый работает на курорте «АМАКС «ЭкоПарк» под Екатеринбургом. Мужчина задержан, он признался в содеянном, добавил инсайдер. Ранее бармен уже был судим за кражу. Школьница, возможно, числится в школе №9 Березовского.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге на минувших выходных 26-летний бармен изнасиловал 16-летнюю школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник. «Это произошло в одной из квартир на ул. Спутников 28 июля. В полицию обратился отец пострадавшей», — сказал собеседник агентства. Как девушка оказалась в квартире, неизвестно. Предположительно, подозреваемый работает на курорте «АМАКС «ЭкоПарк» под Екатеринбургом. Мужчина задержан, он признался в содеянном, добавил инсайдер. Ранее бармен уже был судим за кражу. Школьница, возможно, числится в школе №9 Березовского. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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