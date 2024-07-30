Бармен изнасиловал школьницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на минувших выходных 26-летний бармен изнасиловал 16-летнюю школьницу. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Это произошло в одной из квартир на ул. Спутников 28 июля. В полицию обратился отец пострадавшей», — сказал собеседник агентства. Как девушка оказалась в квартире, неизвестно.
Предположительно, подозреваемый работает на курорте «АМАКС «ЭкоПарк» под Екатеринбургом. Мужчина задержан, он признался в содеянном, добавил инсайдер. Ранее бармен уже был судим за кражу. Школьница, возможно, числится в школе №9 Березовского.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
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