Пять человек пострадали при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

На месте работают спасатели Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС. «Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщили в оперативных службах», — сообщает telegram-канал ТАСС. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. В МЧС ситуацию пока не комментируют. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС. «Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщили в оперативных службах», — сообщает telegram-канал ТАСС. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. В МЧС ситуацию пока не комментируют. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.