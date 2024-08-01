Пять человек пострадали при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помощь, балашиха
На месте работают спасатели Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщили в оперативных службах», — сообщает telegram-канал ТАСС.

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. В МЧС ситуацию пока не комментируют. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС. «Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщили в оперативных службах», — сообщает telegram-канал ТАСС. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. В МЧС ситуацию пока не комментируют. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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