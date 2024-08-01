Пять человек пострадали при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

На месте работают спасатели
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщили в оперативных службах», — сообщает telegram-канал ТАСС.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. В МЧС ситуацию пока не комментируют. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!