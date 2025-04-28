В Кольцово массово задерживают рейсы из Екатеринбурга в заснеженную Пермь

Три рейса не могут вылететь из Екатеринбурга (Свердловская область) в Пермь (Пермский край). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Рейсы «Аэрофлота» (SU-1200) и Utair (UT-205) были задержаны на 17 часов — с 14:30 до 08:00 и с 13:20 до 06:30 соответственно. Вылет борта авиакомпании Azur Air (ZF-964) перенесли практически на сутки — с 14:00 28-го апреля до 12:00 29-го. Вероятно, причиной стал сильный снегопад, накрывший Пермский край.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пермский аэропорт Большое Савино. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!