28 апреля 2025

В Кольцово массово задерживают рейсы из Екатеринбурга в заснеженную Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылететь не могут три рейса разных авиакомпаний
Вылететь не могут три рейса разных авиакомпаний Фото:

Три рейса не могут вылететь из Екатеринбурга (Свердловская область) в Пермь (Пермский край). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейсы «Аэрофлота» (SU-1200) и Utair (UT-205) были задержаны на 17 часов — с 14:30 до 08:00 и с 13:20 до 06:30 соответственно. Вылет борта авиакомпании Azur Air (ZF-964) перенесли практически на сутки — с 14:00 28-го апреля до 12:00 29-го. Вероятно, причиной стал сильный снегопад, накрывший Пермский край.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пермский аэропорт Большое Савино. Ответ ожидается.

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Три рейса не могут вылететь из Екатеринбурга (Свердловская область) в Пермь (Пермский край). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейсы «Аэрофлота» (SU-1200) и Utair (UT-205) были задержаны на 17 часов — с 14:30 до 08:00 и с 13:20 до 06:30 соответственно. Вылет борта авиакомпании Azur Air (ZF-964) перенесли практически на сутки — с 14:00 28-го апреля до 12:00 29-го. Вероятно, причиной стал сильный снегопад, накрывший Пермский край. Корреспондент URA.RU направил запрос в пермский аэропорт Большое Савино. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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