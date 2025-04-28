Свердловские города утопают в снегу: подборка эффектных фото

На Свердловскую область в ночь с 28 на 29 апреля обрушился мощный снегопад. Кадрами из разных городов региона свердловчане делятся в соцсетях. Больше фотографий — в фоторепортаже URA.RU.
За одну ночь снегопад добрался до Серова, Лесного, Качканара, Североуральска, Полевского и других населенных пунктов. Жители Качканара и Красноуральска в местных пабликах сообщили о транспортном коллапсе, так как из-за снега видимость на трассах стала почти нулевой и добраться куда-либо стало гораздо сложнее. В Серове водители были вынуждены экстренно менять колеса прямо на трассе из-за плохой уборки. «Серовский тракт от Невьянска плохо убран. Приходилось стоять в пробках», — рассказал читатель URA.RU.
Из-за разбушевавшейся стихии без света остались три района Свердловской области. Энергетики устраняют нарушения в Карпинском, Нижнетуринском и Ачитском районах.
По данным гидрометцентра, за сутки 28 и ночь 29-го апреля в Каменске-Уральском выпало 6-8 миллиметров осадков, в Бутке, Туринской Слободе, Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле — до 27-29 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Краснотурьинске, Верхотурье и Качканаре — 52-53 миллиметра осадков.
Снегопады обрушились на Свердловскую область 28 апреля. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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