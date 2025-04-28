28 апреля 2025

Свердловские города утопают в снегу: подборка эффектных фото

За сутки в пяти городах Свердловской области выпала месячная норма осадков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад добрался до многих городов региона
Снегопад добрался до многих городов региона Фото:

На Свердловскую область в ночь с 28 на 29 апреля обрушился мощный снегопад. Кадрами из разных городов региона свердловчане делятся в соцсетях. Больше фотографий — в фоторепортаже URA.RU.

За одну ночь снегопад добрался до Серова, Лесного, Качканара, Североуральска, Полевского и других населенных пунктов. Жители Качканара и Красноуральска в местных пабликах сообщили о транспортном коллапсе, так как из-за снега видимость на трассах стала почти нулевой и добраться куда-либо стало гораздо сложнее. В Серове водители были вынуждены экстренно менять колеса прямо на трассе из-за плохой уборки. «Серовский тракт от Невьянска плохо убран. Приходилось стоять в пробках», — рассказал читатель URA.RU.

Из-за разбушевавшейся стихии без света остались три района Свердловской области. Энергетики устраняют нарушения в Карпинском, Нижнетуринском и Ачитском районах. 

По данным гидрометцентра, за сутки 28 и ночь 29-го апреля в Каменске-Уральском выпало 6-8 миллиметров осадков, в Бутке, Туринской Слободе, Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле — до 27-29 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Краснотурьинске, Верхотурье и Качканаре — 52-53 миллиметра осадков.

Снегопады обрушились на Свердловскую область 28 апреля. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Свердловскую область в ночь с 28 на 29 апреля обрушился мощный снегопад. Кадрами из разных городов региона свердловчане делятся в соцсетях. Больше фотографий — в фоторепортаже URA.RU. За одну ночь снегопад добрался до Серова, Лесного, Качканара, Североуральска, Полевского и других населенных пунктов. Жители Качканара и Красноуральска в местных пабликах сообщили о транспортном коллапсе, так как из-за снега видимость на трассах стала почти нулевой и добраться куда-либо стало гораздо сложнее. В Серове водители были вынуждены экстренно менять колеса прямо на трассе из-за плохой уборки. « Серовский тракт от Невьянска плохо убран. Приходилось стоять в пробках» , — рассказал читатель URA.RU. Из-за разбушевавшейся стихии без света остались три района Свердловской области. Энергетики устраняют нарушения в Карпинском, Нижнетуринском и Ачитском районах.  По данным гидрометцентра, за сутки 28 и ночь 29-го апреля в Каменске-Уральском выпало 6-8 миллиметров осадков, в  Бутке, Туринской Слободе, Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле — до 27-29 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Краснотурьинске, Верхотурье и Качканаре — 52-53 миллиметра осадков. Снегопады обрушились на Свердловскую область 28 апреля. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...