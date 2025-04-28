Ввел шестидневку, подружился с силовиками: инсайды про месяц Паслера на посту губернатора

Денис Паслер за месяц подружился с полпредом Жогой, митрополитом и силовиками

28 апреля 2025 в 22:53 Размер текста - 17 +

Денис Паслер в работе внимателен даже к мелочам Фото: Размик Закарян © URA.RU Главным итогом первого месяца Дениса Паслера на посту врио губернатора стало кардинальное изменение методов управления Свердловской областью. Он гораздо жестче, чем его предшественник Евгений Куйвашев, внимателен к деталям, требователен. Истеблишменту, в последние годы увлеченному больше интригами, приходится перестраиваться, рассказали URA.RU собеседники во власти. «Паслер приехал за результатом», — говорит один из них, комментируя дикую работоспособность нового шефа. Мы собрали инсайды, как всего за 30 дней поменялась региональная власть. О назначении Паслера было объявлено поздним вечером 26 марта — по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В уральскую столицу Паслер прилетел 28-го — сразу после официальной церемонии в Оренбурге, где попрощался с коллегами (Паслер возглавлял регион с 2019-го). На частном самолете. 28 марта в резиденции было не только представление Паслера, но и прощание Куйвашева Фото: Илья Московец © URA.RU Борьба за «доступ к телу» началась еще до его прибытия. Политический вице-губернатор Олег Чемезов оперативно сориентировался и добился возможности встречать Паслера в аэропорту, фактически оставив первого замгубернатора Алексея Шмыкова не у дел. Возможно, эта интрига на некоторое время определила расклад сил в правительстве: Чемезов, по рассказам очевидцев, несмотря на то что толком не был (или вообще не был) знаком с Паслером прежде, может влиять на некоторые его решения — даже выходящие за рамки его вице-губернаторских полномочий. Еще в первый же день Паслера в Свердловской области стало понятно, где его можно будет «ловить». Вместе с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой он поехал на матч «Автомобилиста» на «УГМК-Арене». И был там потом еще минимум дважды. Новые порядки В субботу (29 марта) приемная Паслера ломилась от чиновников. Началось знакомство. Министры и замы губернатора, не привыкшие посещать резиденцию главы региона в выходные, тут же навели справки и выяснили: так теперь будет всегда, Паслер работает минимум шесть дней в неделю, в Оренбурге приучил к такому графику и остальных. О том, как проходят заседания, Паслер отчитывается в своем telegram-канале Фото: telegram-канал Дениса Паслера Через несколько дней было объявлено о новом формате заседаний правительства. Паслер сдвинул их на более позднее время (чтобы модно было нормально подготовиться, почитать бумаги), стал подключать по ВКС всех мэров, а министры и его заместители теперь в полном составе собираются в Белом доме — как во времена, когда Паслер был свердловским премьером (2012—2016 годы). Поменялось и содержание встреч — если раньше выступления чиновников на правительстве были протокольными, а постановления утверждались без особых обсуждений (укладывались в полчаса), то сейчас идет детальный разбор каждой темы. «Паслер заваливает [спикеров] уточняющими вопросами, требует, чтобы каждый был готов предоставить расчеты, цифры. Если кто-то не может ответить (а нормальные люди такие данные в голове не держат), в ответ слышит: „Понятно“. И идет думать, что означает это „понятно“ — скорое увольнение или команду работать над ошибками. В общем, строже стало», — поделился с URA.RU участник таких совещаний. Его коллега подтверждает: «Паслер активно вникает во все мелочи. Несколько раз в день может набирать отдельных замов и министров по разным вопросам». Паслер также стал лично проводить совещания по набору контрактников в ВС РФ (Куйвашев дистанцировался от этой темы), причем с участием силовиков. Его характер проявляется и там: с офицеров Паслер сразу собрал обещания, сколько бойцов они привлекут до конца апреля, а министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву рекомендовал не веселиться. Конфликты В область Денис Паслер пока не выезжал, но планирует Фото: Илья Московец © URA.RU С первых дней Паслер решил погрузиться в муниципальную повестку. В частности, включился в разрешение политического кризиса в Березовском, где с сентября 2024 года не могут выбрать нового мэра. Действующего — Евгения Писцова — дума переизбирать отказывается. Паслер 31 марта или 1 апреля встретился с депутатом заксобрания Вячеславом Брозовским — одним из главных врагов Писцова и своим давним знакомым. Было решено искать компромисс. Как именно он будет достигнут, его не особенно интересует. Паслер рассчитывает, что участники противостояния все понимают. Также новому губернатору приписывают — пусть и не такое активное — участие в интриге вокруг мэра Серова Василия Сизикова, которого хочет снести местный прокурор Антон Купцов. Депутаты, консультировавшиеся с представителями губернаторской резиденции, увольнять Сизикова отказываются. Отношения с Жогой, силовиками, миллиардерами и РПЦ С Жогой Паслер в постоянной коммуникации Фото: Размик Закарян © URA.RU Уже упомянутый поход на хоккей — лишь одно из свидетельств товарищеских отношений между Паслером и Жогой. С Куйвашевым у полпреда было не так. С Паслером Жога ездил на оборонные заводы, они регулярно общаются непублично, знает близкий к окружным властям источник URA.RU. Получше у Паслера отношения и с генералами. Поговаривают, что общий язык с силовиками врио губернатор нашел, еще когда возглавлял правительство. «Это не очень нравилось Куйвашеву, которому коммуникация давалась сложнее», — делится старожил правительства. Паслера уже несколько раз видели с начальником УФСБ Игорем Николаевым, а перед задержанием чиновников в Кушве врио предупредили, чего при Куйвашеве в последние месяцы не было. Заводит Паслер дружбу и с митрополитом Евгением (Кульбергом), они уже общались несколько раз. С Куйвашевым у Кульберга было сложно. В 2021 году — в разгар пандемии коронавируса — тогдашний губернатор запретил шествие православных в Царские дни, а владыка все равно призвал верующих собраться. Они не общались около года, в 2022-м (перед выборами) примирились, но и с тех пор проявлений взаимной политической симпатии не было. С крупным бизнесом Паслер старается выстроить равноудаленные, рабочие отношения, оценил в беседе с URA.RU один из госслужащих. «Он как бы им что-то обещает, но больше эти разговоры имеют отложенный эффект — то есть давайте проработаем [тот или иной вопрос]», — добавил собеседник. По словам другого, Паслер уже повстречался с Дмитрием Пумпянским, Андреем Комаровым и другими миллиардерами. Отставки и назначения Татьяне Савиновой Денис Паслер доверяет сильно Фото: Илья Московец © URA.RU Только приехав в Екатеринбург и отвечая на вопрос URA.RU о готовящихся кадровых изменениях, Паслер заявил, что сначала со всеми познакомится и только потом будет с кем-то расставаться. Но тут же должности лишился «социальный» замгубернатора Павел Креков (стал советником Паслера), а через несколько дней — глава минздрава Андрей Карлов. С Карловым обошлись сурово, не дав ему доработать до августа (чиновник просил об этом, чтобы была пенсия) и не предложив никакую работу. В областной власти давно так с людьми не расставались. Карлова и Крекова сменила Татьяна Савинова, для нее создали должность замгубернатора-министра здравоохранения. На аналогичном посту она, ближайшая соратница Паслера, работала у него в Оренбуржье. Про Савинову в кабинетах рассказывают, что соперничать с ней по степени влияния на Паслера не может никто. Даже хитрый и ресурсный Чемезов. Кстати, перед назначением Савинова и Чемезов общались несколько часов. На старте Паслер предложил уволиться и директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой, бывшей помощнице Куйвашева, находящейся под влиянием его доверенных политтехнологов Аксаны Пановой и Рината Хазеева. Хусаинова сопротивлялась, но несколько дней назад написала заявление. Кто ее сменит — интрига. Другого экс-помощница Куйвашева — Ивана Детченю, руководителя аппарата правительства, — Паслер убедил остаться. Днем 28 апреля URA.RU сообщило, что вакантный пост главы управделами правительства и губернатора займет друг Паслера Сергей Брюханов, с которым он знаком с «нулевых». Последние годы Брюханов работал замдиректора в «Уралсевергазе», он считается едва ли не самым доверенным лицом Паслера в регионе. Другой вакантный пост — постпреда губернатора в Москве — отдал Андрею Цыкуну, который до этого был представителем главы Оренбуржья в столице. Ждут в свердловском правительстве и другого соратника Паслера — 31-летнего Игната Петухова, экс-замгубернатора-министра экономики Оренбургской области. Ждали и министра образования Алексея Пахомова, который также работал в Оренбуржье по приглашению Паслера. Но, вероятнее всего, работу он менять не будет — ему предложили пост замгубернатора. Заморозка проектов, отношения со СМИ Паслер запустил ревизию финансовоемких проектов и строек, согласованных его предшественником. Часть проектов он уже заморозил. В частности, строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге, на который требовались миллиарды. Возобновлены инициативы будут только после того, как Паслер лично убедится в их целесообразности. «Мне же потом отвечать», — объяснял он свою позицию. Встречаться с журналистами Паслер пообещал регулярно Фото: telegram-канал Дениса Паслера Его подход к расходам более прагматичный. У Свердловской области самый большой госдолг среди всех регионов УрФО, и это нового губернатора смущает. Причем сумма даже выше, чем та, которую озвучивали при прежней власти — не 92 млрд, а под 150. Этих денег хватило бы, чтобы построить метро в Екатеринбурге, говорил Паслер. На третьей неделе работы Паслер внезапно решил собрать редакторов крупнейших СМИ региона и провел в их компании два с половиной часа. Куйвашев таких встреч не проводил несколько лет. На многие вопросы журналистов Паслер отвечал обтекаемо, без конкретики. По одной из версий, все из-за рассинхрона внутри резиденции, вызванного конфликтом вокруг информпблока и скорой отставки Хусаиновой. Паслер обещал, что такие сборы будут регулярными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главным итогом первого месяца Дениса Паслера на посту врио губернатора стало кардинальное изменение методов управления Свердловской областью. Он гораздо жестче, чем его предшественник Евгений Куйвашев, внимателен к деталям, требователен. Истеблишменту, в последние годы увлеченному больше интригами, приходится перестраиваться, рассказали URA.RU собеседники во власти. «Паслер приехал за результатом», — говорит один из них, комментируя дикую работоспособность нового шефа. Мы собрали инсайды, как всего за 30 дней поменялась региональная власть. О назначении Паслера было объявлено поздним вечером 26 марта — по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В уральскую столицу Паслер прилетел 28-го — сразу после официальной церемонии в Оренбурге, где попрощался с коллегами (Паслер возглавлял регион с 2019-го). На частном самолете. Борьба за «доступ к телу» началась еще до его прибытия. Политический вице-губернатор Олег Чемезов оперативно сориентировался и добился возможности встречать Паслера в аэропорту, фактически оставив первого замгубернатора Алексея Шмыкова не у дел. Возможно, эта интрига на некоторое время определила расклад сил в правительстве: Чемезов, по рассказам очевидцев, несмотря на то что толком не был (или вообще не был) знаком с Паслером прежде, может влиять на некоторые его решения — даже выходящие за рамки его вице-губернаторских полномочий. Еще в первый же день Паслера в Свердловской области стало понятно, где его можно будет «ловить». Вместе с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой он поехал на матч «Автомобилиста» на «УГМК-Арене». И был там потом еще минимум дважды. В субботу (29 марта) приемная Паслера ломилась от чиновников. Началось знакомство. Министры и замы губернатора, не привыкшие посещать резиденцию главы региона в выходные, тут же навели справки и выяснили: так теперь будет всегда, Паслер работает минимум шесть дней в неделю, в Оренбурге приучил к такому графику и остальных. Через несколько дней было объявлено о новом формате заседаний правительства. Паслер сдвинул их на более позднее время (чтобы модно было нормально подготовиться, почитать бумаги), стал подключать по ВКС всех мэров, а министры и его заместители теперь в полном составе собираются в Белом доме — как во времена, когда Паслер был свердловским премьером (2012—2016 годы). Поменялось и содержание встреч — если раньше выступления чиновников на правительстве были протокольными, а постановления утверждались без особых обсуждений (укладывались в полчаса), то сейчас идет детальный разбор каждой темы. «Паслер заваливает [спикеров] уточняющими вопросами, требует, чтобы каждый был готов предоставить расчеты, цифры. Если кто-то не может ответить (а нормальные люди такие данные в голове не держат), в ответ слышит: „Понятно“. И идет думать, что означает это „понятно“ — скорое увольнение или команду работать над ошибками. В общем, строже стало», — поделился с URA.RU участник таких совещаний. Его коллега подтверждает: «Паслер активно вникает во все мелочи. Несколько раз в день может набирать отдельных замов и министров по разным вопросам». Паслер также стал лично проводить совещания по набору контрактников в ВС РФ (Куйвашев дистанцировался от этой темы), причем с участием силовиков. Его характер проявляется и там: с офицеров Паслер сразу собрал обещания, сколько бойцов они привлекут до конца апреля, а министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву рекомендовал не веселиться. С первых дней Паслер решил погрузиться в муниципальную повестку. В частности, включился в разрешение политического кризиса в Березовском, где с сентября 2024 года не могут выбрать нового мэра. Действующего — Евгения Писцова — дума переизбирать отказывается. Паслер 31 марта или 1 апреля встретился с депутатом заксобрания Вячеславом Брозовским — одним из главных врагов Писцова и своим давним знакомым. Было решено искать компромисс. Как именно он будет достигнут, его не особенно интересует. Паслер рассчитывает, что участники противостояния все понимают. Также новому губернатору приписывают — пусть и не такое активное — участие в интриге вокруг мэра Серова Василия Сизикова, которого хочет снести местный прокурор Антон Купцов. Депутаты, консультировавшиеся с представителями губернаторской резиденции, увольнять Сизикова отказываются. Уже упомянутый поход на хоккей — лишь одно из свидетельств товарищеских отношений между Паслером и Жогой. С Куйвашевым у полпреда было не так. С Паслером Жога ездил на оборонные заводы, они регулярно общаются непублично, знает близкий к окружным властям источник URA.RU. Получше у Паслера отношения и с генералами. Поговаривают, что общий язык с силовиками врио губернатор нашел, еще когда возглавлял правительство. «Это не очень нравилось Куйвашеву, которому коммуникация давалась сложнее», — делится старожил правительства. Паслера уже несколько раз видели с начальником УФСБ Игорем Николаевым, а перед задержанием чиновников в Кушве врио предупредили, чего при Куйвашеве в последние месяцы не было. Заводит Паслер дружбу и с митрополитом Евгением (Кульбергом), они уже общались несколько раз. С Куйвашевым у Кульберга было сложно. В 2021 году — в разгар пандемии коронавируса — тогдашний губернатор запретил шествие православных в Царские дни, а владыка все равно призвал верующих собраться. Они не общались около года, в 2022-м (перед выборами) примирились, но и с тех пор проявлений взаимной политической симпатии не было. С крупным бизнесом Паслер старается выстроить равноудаленные, рабочие отношения, оценил в беседе с URA.RU один из госслужащих. «Он как бы им что-то обещает, но больше эти разговоры имеют отложенный эффект — то есть давайте проработаем [тот или иной вопрос]», — добавил собеседник. По словам другого, Паслер уже повстречался с Дмитрием Пумпянским, Андреем Комаровым и другими миллиардерами. Только приехав в Екатеринбург и отвечая на вопрос URA.RU о готовящихся кадровых изменениях, Паслер заявил, что сначала со всеми познакомится и только потом будет с кем-то расставаться. Но тут же должности лишился «социальный» замгубернатора Павел Креков (стал советником Паслера), а через несколько дней — глава минздрава Андрей Карлов. С Карловым обошлись сурово, не дав ему доработать до августа (чиновник просил об этом, чтобы была пенсия) и не предложив никакую работу. В областной власти давно так с людьми не расставались. Карлова и Крекова сменила Татьяна Савинова, для нее создали должность замгубернатора-министра здравоохранения. На аналогичном посту она, ближайшая соратница Паслера, работала у него в Оренбуржье. Про Савинову в кабинетах рассказывают, что соперничать с ней по степени влияния на Паслера не может никто. Даже хитрый и ресурсный Чемезов. Кстати, перед назначением Савинова и Чемезов общались несколько часов. На старте Паслер предложил уволиться и директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой, бывшей помощнице Куйвашева, находящейся под влиянием его доверенных политтехнологов Аксаны Пановой и Рината Хазеева. Хусаинова сопротивлялась, но несколько дней назад написала заявление. Кто ее сменит — интрига. Другого экс-помощница Куйвашева — Ивана Детченю, руководителя аппарата правительства, — Паслер убедил остаться. Днем 28 апреля URA.RU сообщило, что вакантный пост главы управделами правительства и губернатора займет друг Паслера Сергей Брюханов, с которым он знаком с «нулевых». Последние годы Брюханов работал замдиректора в «Уралсевергазе», он считается едва ли не самым доверенным лицом Паслера в регионе. Другой вакантный пост — постпреда губернатора в Москве — отдал Андрею Цыкуну, который до этого был представителем главы Оренбуржья в столице. Ждут в свердловском правительстве и другого соратника Паслера — 31-летнего Игната Петухова, экс-замгубернатора-министра экономики Оренбургской области. Ждали и министра образования Алексея Пахомова, который также работал в Оренбуржье по приглашению Паслера. Но, вероятнее всего, работу он менять не будет — ему предложили пост замгубернатора. Паслер запустил ревизию финансовоемких проектов и строек, согласованных его предшественником. Часть проектов он уже заморозил. В частности, строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге, на который требовались миллиарды. Возобновлены инициативы будут только после того, как Паслер лично убедится в их целесообразности. «Мне же потом отвечать», — объяснял он свою позицию. Его подход к расходам более прагматичный. У Свердловской области самый большой госдолг среди всех регионов УрФО, и это нового губернатора смущает. Причем сумма даже выше, чем та, которую озвучивали при прежней власти — не 92 млрд, а под 150. Этих денег хватило бы, чтобы построить метро в Екатеринбурге, говорил Паслер. На третьей неделе работы Паслер внезапно решил собрать редакторов крупнейших СМИ региона и провел в их компании два с половиной часа. Куйвашев таких встреч не проводил несколько лет. На многие вопросы журналистов Паслер отвечал обтекаемо, без конкретики. По одной из версий, все из-за рассинхрона внутри резиденции, вызванного конфликтом вокруг информпблока и скорой отставки Хусаиновой. Паслер обещал, что такие сборы будут регулярными.