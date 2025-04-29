Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудил перспективы развития культурной сферы в регионе с дирижером, гендиректором Мариинского и Большого театров Валерием Гергиевым — одним из самых уважаемых президентом РФ Владмииром Путиным культурных деятелей. О встрече Паслер рассказал в своем telegram-канале.
«Маэстро прибыл в Екатеринбург со знаменитым Московским Пасхальным фестивалем, который в этом году связан с двумя памятными датами», — пояснил губернатор. Речь идет о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне и 185-летии со дня рождения Петра Чайковского.
Новая филармония — одна из главных мечт прежнего губернатора Евгения Куйвашева. В ноябре 2019 года он вместе с Гергиевым (он несколько лет помогал продвигать проект) представлял эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию столицы Урала. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с возникновением новых вызовов из-за спецоперации РФ на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны.
Реанимировали проект в 2024-м, заложив на него 300 миллионов рублей. Еще 600 млн из областной казны решили выделить в 2025-м, 700 млн — в 2026-м.
С приходом Паслера тендер по новой филармонии отменили. По данным URA.RU, было решено, что начальная сумма контракта в 14,7 млрд рублей может быть завышенной.
Ранее URA.RU рассказывало, что Паслер запустил большую ревизию различных инфраструктурных задумок и обещаний. По словам источников агентства, он изучает каждый проект и размораживает средства только в том случае, если получает внятное объяснение, почему та или иная стройка необходима.
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