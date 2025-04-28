28 апреля 2025

Спецтехника вышла расчищать снежные завалы на трассах Свердловской области

Для очистки от снега на трассы Свердловской области вывели 157 спецмашин
© Служба новостей «URA.RU»
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Сложная дорожная ситуация сохранится в течение всего дня
Сложная дорожная ситуация сохранится в течение всего дня Фото:
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Свердловскую область заваливает снегом: апрель 2025 года

Для очистки от снега на дороги Свердловской области вышло 157 единиц спецтехники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП). 

«На борьбу с последствиями непогоды вышли 119 комбинированных дорожных машин, девять автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров», — пояснили в ДИПе. Кроме того, было задействовано еще 19 единиц другой техники. 

Всего на трассах было использовано 2,1 тонны пескосоляной смеси для того, чтобы избавиться от скользкости. В данный момент ситуация осложняется перепадом температур и мокрым снегом. Отмечается, что сложные погодные условия сохранятся на дорогах в течение дня. 

В областной ГАИ водителей попросили быть внимательными за рулем. На некоторых участках автодорог образуется скользкий накат, поэтому рекомендуется избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения. 

Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Для очистки от снега на дороги Свердловской области вышло 157 единиц спецтехники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП).  «На борьбу с последствиями непогоды вышли 119 комбинированных дорожных машин, девять автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров», — пояснили в ДИПе. Кроме того, было задействовано еще 19 единиц другой техники.  Всего на трассах было использовано 2,1 тонны пескосоляной смеси для того, чтобы избавиться от скользкости. В данный момент ситуация осложняется перепадом температур и мокрым снегом. Отмечается, что сложные погодные условия сохранятся на дорогах в течение дня.  В областной ГАИ водителей попросили быть внимательными за рулем. На некоторых участках автодорог образуется скользкий накат, поэтому рекомендуется избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения.  Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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