Спецтехника вышла расчищать снежные завалы на трассах Свердловской области

Для очистки от снега на дороги Свердловской области вышло 157 единиц спецтехники. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона (ДИП).
«На борьбу с последствиями непогоды вышли 119 комбинированных дорожных машин, девять автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров», — пояснили в ДИПе. Кроме того, было задействовано еще 19 единиц другой техники.
Всего на трассах было использовано 2,1 тонны пескосоляной смеси для того, чтобы избавиться от скользкости. В данный момент ситуация осложняется перепадом температур и мокрым снегом. Отмечается, что сложные погодные условия сохранятся на дорогах в течение дня.
В областной ГАИ водителей попросили быть внимательными за рулем. На некоторых участках автодорог образуется скользкий накат, поэтому рекомендуется избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения.
Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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