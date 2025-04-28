Четыре места, которые заставят влюбиться в Свердловскую область. Фото

В двух часах от Екатеринбурга есть необычные места, о которых мало кто знает

29 апреля 2025 в 08:54 Размер текста - 17 +

Гора Белая — одна из наиболее высоких вершин Веселых гор Фото: Екатерина Крылова © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе По данным фонда «Общественное мнение», около 69% россиян никогда не покидали свой регион, ведь не всем по карману приходится Турция или Санкт-Петербург. Но даже в родном краю есть необычные места, до которых можно добраться всего за два часа. URA.RU показывает на собственном примере, какие красоты можно увидеть, отъехав всего на 146 км от Екатеринбурга. Путь из Екатеринбурга Если вам приелись такие туристические места, как Тальков камень, «Лето на заводе» и «Уральский Марс», то советую совершить путешествие в сторону Черноисточинска. Доехать до него можно на «Финисте» (время в дороге — 1 час 54 минуты до Нижнего Тагила) за 386 рублей. Далее из города до поселка следует сесть на автобус, который идет до Черноисточинска, время в пути — около 30 минут, проезд обойдется от 65 рублей. Либо можно добраться на своей машине, что гораздо удобнее — по Серовскому тракту, после поселка Леневка следует повернуть налево (возле заправки ERGO) на Серов. На развязке у Нижнего Тагила свернуть на Черноисточинск. Поездка займет 1 час 38 минут. Черноисточинск Первая остановка — это небольшой поселок под Тагилом. Несмотря на удаленность от больших городов, жизнь здесь кипит не меньше, чем в столице. Например, можно посетить креативный кластер, который появился на старом Демидовском заводе, который был построен в XVIII веке. Сюда желательно ехать группой и закладывать 2,5—3 часа на программу. Первым делом вам расскажут историю бывшего предприятия, а после пригласят прогуляться через мостик по тропе на гору Заводскую. Наверху есть смотровая площадка, с нее открывается вид на Черноисточинский пруд, горы Крутики и Партизанская. Такой вид открывается с горы Заводская Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Укрываться от непогоды лучше всего в самой арт-резиденции. Наверняка гостей, как и меня, удивит, что бывший завод может не тихо разваливаться, а жить по полной. Внутри старого предприятия команда создала уникальный для России музей наличников «Вычурны Балясины»: можно познакомиться с их разновидностями и загадать желание в волшебном зеркале. Если есть время задержаться, то в кластере проводят различные мастер-классы, где учат ткать на станке, создавать керамическую посуду или натуральную косметику. Пообедать можно в двух местах: в кафе «Касабланка» или самом кластере, где готовят «щерные пельмени»: они черного цвета, при этом повара для теста используют не красители, а обычный активированный уголь. Вся экскурсия обойдется примерно в 700 рублей, мастер-классы нужно оплачивать отдельно (около 450 рублей). Летом здесь проводят богемную тусовку в стиле бохо — фестиваль «Веселые холмы». Туристов активно зазывают сюда на музыкальные выступления, лекции, мастер-классы, йогу, театральные постановки и выставки. Гора Белая Из Черноисточинска лучше всего отправиться на горнолыжный комплекс, на машине до него нужно ехать прямо до обелиска «Европа-Азия», а на указателе «Горнолыжный комплекс „Гора Белая“» свернуть налево, и через два километра вы будете у подножия. Самая верхняя точка горы Белой показывает всю прелесть Урала Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Гора Белая — лучшая альтернатива для тех, кто любит горы, но не имеет профессиональной туристической подготовки. Зимой здесь любят отдыхать сноубордисты и лыжники, поэтому народу неимоверно много, а вот летом на горе гораздо свободнее, но развлечений чуть меньше: можно покататься на картинге, поплавать в бассейне, поиграть в пейнтбол, арендовать беседку, прогуляться по Авроринской тропе (всего 4 км) или дойти до «Долины родников». Но что в этом месте прекрасно всегда, так это вершина горы. На нее можно забраться на подъемнике, стоимость одного подъема — 200 рублей с человека. Забравшись на вершину, взору открывается панорама, которая заставляет влюбиться в Уральские горы впервые или вновь. Огромные скалы, покрытые мхом, и зеленые ели поражают тех, кто не часто бывает в подобных природных местах. Советую одеваться теплее, наверху гораздо холоднее, чем внизу, к тому же может неожиданно застать дождь, от которого нельзя никуда спрятаться. «Русская изба» Следующей остановкой на нашем маршруте стал Висим. До него на машине можно добраться за 25 минут от горы Белая. В поселке находится музей «Русская изба», где можно моментально погрузиться в традиции наших предков. Хозяйка Ольга Адольфовна сразу же встречает туристов с распростертыми объятиями, проверяет смекалку, учит правильно здороваться, спеваться, а после приглашает в дом, где нестандартно рассказывает о русских традициях, поверьях, знакомит с устройством избы, оберегами, проводит мастер-классы по выпечке и готовке блинов в русской печи. Завершается экскурсия в прошлое хороводами, где нужно обязательно смотреть друг другу в глаза. После этого ощущаешь себя наполненным и приобщенным к русским традициям. Такое развлечение стоит максимум 400 рублей. Мараловая ферма Буквально в семи минутах езды находится Висимская зооферма, вход сюда стоит 200 рублей с человека, дети до 7 лет — бесплатно. Ее обитатели сразу встречают гостей на входе: гуси и кролики свободно бегают возле кассы. Хотя первое, на что обращает внимание хозяйка, — это маралы (крупный благородный олень). Попутно можно полюбоваться овечками, яками, лошадьми, альпаками, хаски, павлинами, страусами, а в финале умилиться крупному поросенку. Всех животных можно кормить гостинцами — морковками, яблоками, капустой. Кроме этого, разрешено гладить животных. Собираясь на зооферму, важно ориентироваться на погоду, маралы, например, могут разбежаться из-за сильного снега, а также выбирать подходящую обувь, дороги здесь неасфальтированные. 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По данным фонда «Общественное мнение», около 69% россиян никогда не покидали свой регион, ведь не всем по карману приходится Турция или Санкт-Петербург. Но даже в родном краю есть необычные места, до которых можно добраться всего за два часа. URA.RU показывает на собственном примере, какие красоты можно увидеть, отъехав всего на 146 км от Екатеринбурга. Если вам приелись такие туристические места, как Тальков камень, «Лето на заводе» и «Уральский Марс», то советую совершить путешествие в сторону Черноисточинска. Доехать до него можно на «Финисте» (время в дороге — 1 час 54 минуты до Нижнего Тагила) за 386 рублей. Далее из города до поселка следует сесть на автобус, который идет до Черноисточинска, время в пути — около 30 минут, проезд обойдется от 65 рублей. Либо можно добраться на своей машине, что гораздо удобнее — по Серовскому тракту, после поселка Леневка следует повернуть налево (возле заправки ERGO) на Серов. На развязке у Нижнего Тагила свернуть на Черноисточинск. Поездка займет 1 час 38 минут. Первая остановка — это небольшой поселок под Тагилом. Несмотря на удаленность от больших городов, жизнь здесь кипит не меньше, чем в столице. Например, можно посетить креативный кластер, который появился на старом Демидовском заводе, который был построен в XVIII веке. Сюда желательно ехать группой и закладывать 2,5—3 часа на программу. Первым делом вам расскажут историю бывшего предприятия, а после пригласят прогуляться через мостик по тропе на гору Заводскую. Наверху есть смотровая площадка, с нее открывается вид на Черноисточинский пруд, горы Крутики и Партизанская. Укрываться от непогоды лучше всего в самой арт-резиденции. Наверняка гостей, как и меня, удивит, что бывший завод может не тихо разваливаться, а жить по полной. Внутри старого предприятия команда создала уникальный для России музей наличников «Вычурны Балясины»: можно познакомиться с их разновидностями и загадать желание в волшебном зеркале. Если есть время задержаться, то в кластере проводят различные мастер-классы, где учат ткать на станке, создавать керамическую посуду или натуральную косметику. Пообедать можно в двух местах: в кафе «Касабланка» или самом кластере, где готовят «щерные пельмени»: они черного цвета, при этом повара для теста используют не красители, а обычный активированный уголь. Вся экскурсия обойдется примерно в 700 рублей, мастер-классы нужно оплачивать отдельно (около 450 рублей). Летом здесь проводят богемную тусовку в стиле бохо — фестиваль «Веселые холмы». Туристов активно зазывают сюда на музыкальные выступления, лекции, мастер-классы, йогу, театральные постановки и выставки. Из Черноисточинска лучше всего отправиться на горнолыжный комплекс, на машине до него нужно ехать прямо до обелиска «Европа-Азия», а на указателе «Горнолыжный комплекс „Гора Белая“» свернуть налево, и через два километра вы будете у подножия. Гора Белая — лучшая альтернатива для тех, кто любит горы, но не имеет профессиональной туристической подготовки. Зимой здесь любят отдыхать сноубордисты и лыжники, поэтому народу неимоверно много, а вот летом на горе гораздо свободнее, но развлечений чуть меньше: можно покататься на картинге, поплавать в бассейне, поиграть в пейнтбол, арендовать беседку, прогуляться по Авроринской тропе (всего 4 км) или дойти до «Долины родников». Но что в этом месте прекрасно всегда, так это вершина горы. На нее можно забраться на подъемнике, стоимость одного подъема — 200 рублей с человека. Забравшись на вершину, взору открывается панорама, которая заставляет влюбиться в Уральские горы впервые или вновь. Огромные скалы, покрытые мхом, и зеленые ели поражают тех, кто не часто бывает в подобных природных местах. Советую одеваться теплее, наверху гораздо холоднее, чем внизу, к тому же может неожиданно застать дождь, от которого нельзя никуда спрятаться. Следующей остановкой на нашем маршруте стал Висим. До него на машине можно добраться за 25 минут от горы Белая. В поселке находится музей «Русская изба», где можно моментально погрузиться в традиции наших предков. Хозяйка Ольга Адольфовна сразу же встречает туристов с распростертыми объятиями, проверяет смекалку, учит правильно здороваться, спеваться, а после приглашает в дом, где нестандартно рассказывает о русских традициях, поверьях, знакомит с устройством избы, оберегами, проводит мастер-классы по выпечке и готовке блинов в русской печи. Завершается экскурсия в прошлое хороводами, где нужно обязательно смотреть друг другу в глаза. После этого ощущаешь себя наполненным и приобщенным к русским традициям. Такое развлечение стоит максимум 400 рублей. Буквально в семи минутах езды находится Висимская зооферма, вход сюда стоит 200 рублей с человека, дети до 7 лет — бесплатно. Ее обитатели сразу встречают гостей на входе: гуси и кролики свободно бегают возле кассы. Хотя первое, на что обращает внимание хозяйка, — это маралы (крупный благородный олень). Попутно можно полюбоваться овечками, яками, лошадьми, альпаками, хаски, павлинами, страусами, а в финале умилиться крупному поросенку. Всех животных можно кормить гостинцами — морковками, яблоками, капустой. Кроме этого, разрешено гладить животных. Собираясь на зооферму, важно ориентироваться на погоду, маралы, например, могут разбежаться из-за сильного снега, а также выбирать подходящую обувь, дороги здесь неасфальтированные.