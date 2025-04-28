Самая прослушиваемая группа в России едет на фестиваль в Екатеринбург

Группы «Комната культуры» и «Заточка» стали хедлайнерами фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Музыканты выступят в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы.
«Заточка» выйдет на главную сцену на «Капсуле времени» 7 июня в 18:50, «Комната культуры» — 8 июня в 19:30. Вход на концерты будет бесплатным. Также 8 июня на главной сцене фестиваля выступят фанк-коллективы TRBLZ band, Funky Bizness Gang, дуэт продюсеров из Санкт-Петербурга «АУДИТ» и брасс-бэнд Nuggers.
Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 7 и 8 июня, помимо концертов на главной сцене запланированы выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия и другие активности. Также известно, что на мероприятии выступят Найк Борзов и группа Drummatix.
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