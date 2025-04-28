28 апреля 2025

Самая прослушиваемая группа в России едет на фестиваль в Екатеринбург

«Комната культуры» и «Заточка» выступят на фестивале «Движение» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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«Комната культуры» стала самым прослушиваемым коллективом на сервисе «Яндекс Музыка».
«Комната культуры» стала самым прослушиваемым коллективом на сервисе «Яндекс Музыка». Фото:

Группы «Комната культуры» и «Заточка» стали хедлайнерами фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Музыканты выступят в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы.

«Заточка» выйдет на главную сцену на «Капсуле времени» 7 июня в 18:50, «Комната культуры» — 8 июня в 19:30. Вход на концерты будет бесплатным. Также 8 июня на главной сцене фестиваля выступят фанк-коллективы TRBLZ band, Funky Bizness Gang, дуэт продюсеров из Санкт-Петербурга «АУДИТ» и брасс-бэнд Nuggers.

Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 7 и 8 июня, помимо концертов на главной сцене запланированы выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия и другие активности. Также известно, что на мероприятии выступят Найк Борзов и группа Drummatix.

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Группы «Комната культуры» и «Заточка» стали хедлайнерами фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Музыканты выступят в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы. «Заточка» выйдет на главную сцену на «Капсуле времени» 7 июня в 18:50, «Комната культуры» — 8 июня в 19:30. Вход на концерты будет бесплатным. Также 8 июня на главной сцене фестиваля выступят фанк-коллективы TRBLZ band, Funky Bizness Gang, дуэт продюсеров из Санкт-Петербурга «АУДИТ» и брасс-бэнд Nuggers. Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 7 и 8 июня, помимо концертов на главной сцене запланированы выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия и другие активности. Также известно, что на мероприятии выступят Найк Борзов и группа Drummatix.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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