В ХМАО хотят провести зимнюю Паралимпиаду для ветеранов СВО

Президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков поддержал идею проведения в Ханты-Мансийске в 2025 году первых всероссийских зимних спортивных соревнований для ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества». Об этом в соцсети сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.
«Считаю, что наш регион может достойно и на высшем уровне провести первые зимние всероссийские соревнования для наших героев СВО. Президент Паралимпийского комитета Павел Рожков поддержал нашу инициативу. Мы договорились проработать намеченные вопросы и направить в адрес Паралимпийского комитета России и Фонд „Защитники Отечества“ наши предложения по проведению этих важнейших стартов в Ханты-Мансийске в 2025 году», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.
Сенатор отметил, что Югра имеет опыт проведения соревнований международного уровня. Также в регионе проводятся спортивно-реабилитационные мероприятия для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации. Только в 2024 году в Югре прошли уже два этапа комплексного физкультурно-спортивного мероприятия среди ветеранов «Герои нашего времени».
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук ранее высоко оценил работу югорских волонтеров в зоне специальной военной операции. Он лично познакомился с добровольцами Гумкорпуса Югры в зоне СВО и «был потрясен, насколько люди свое личное время, свою энергию, свои эмоции посвящают служению».
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