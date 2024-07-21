21 июля 2024

Кухарук поразился работе волонтеров из ХМАО в зоне СВО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук восхитился работой волонтеров на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук восхитился работой югорских волонтеров
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук восхитился работой югорских волонтеров Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук высоко оценил проект «Доброслужащие».На встрече с жителями Мегиона он восхитился работой югорских волонтеров в зоне специальной военной операции.

«Буквально недавно, в начале прошлой недели, приезжал на территорию ДНР, на линии боевого соприкосновения пообщался с ребятами, с нашими участниками СВО, в разных поисковых формированиях. Мы проводили встречи, и я видел, как работают югорские волонтеры из Гуманитарного добровольческого корпуса и был потрясен, насколько люди свое личное время, свою энергию, свои эмоции посвящают служению», — поделился врио главы ХМАО.

Он отметил, что Югра активно участвует в волонтерском движении. В своей речи Кухарук подчеркнул, что командировки на СВО для многих волонтеров становятся школой жизни, которая меняет сознание и отношение к истории страны. 

URA.RU ведет онлайн-трансляцию визита врио губернатора Руслана Кухарука в Мегион. Он провел встречу с депутатами и администрацией города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук высоко оценил проект «Доброслужащие».На встрече с жителями Мегиона он восхитился работой югорских волонтеров в зоне специальной военной операции. «Буквально недавно, в начале прошлой недели, приезжал на территорию ДНР, на линии боевого соприкосновения пообщался с ребятами, с нашими участниками СВО, в разных поисковых формированиях. Мы проводили встречи, и я видел, как работают югорские волонтеры из Гуманитарного добровольческого корпуса и был потрясен, насколько люди свое личное время, свою энергию, свои эмоции посвящают служению», — поделился врио главы ХМАО. Он отметил, что Югра активно участвует в волонтерском движении. В своей речи Кухарук подчеркнул, что командировки на СВО для многих волонтеров становятся школой жизни, которая меняет сознание и отношение к истории страны.  URA.RU ведет онлайн-трансляцию визита врио губернатора Руслана Кухарука в Мегион. Он провел встречу с депутатами и администрацией города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...