Кухарук поразился работе волонтеров из ХМАО в зоне СВО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук высоко оценил проект «Доброслужащие».На встрече с жителями Мегиона он восхитился работой югорских волонтеров в зоне специальной военной операции.
«Буквально недавно, в начале прошлой недели, приезжал на территорию ДНР, на линии боевого соприкосновения пообщался с ребятами, с нашими участниками СВО, в разных поисковых формированиях. Мы проводили встречи, и я видел, как работают югорские волонтеры из Гуманитарного добровольческого корпуса и был потрясен, насколько люди свое личное время, свою энергию, свои эмоции посвящают служению», — поделился врио главы ХМАО.
Он отметил, что Югра активно участвует в волонтерском движении. В своей речи Кухарук подчеркнул, что командировки на СВО для многих волонтеров становятся школой жизни, которая меняет сознание и отношение к истории страны.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию визита врио губернатора Руслана Кухарука в Мегион. Он провел встречу с депутатами и администрацией города.
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