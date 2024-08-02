Появился список пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Обнародованы имена людей, пострадавших в результате обрушения части дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. В списке числится 99-летний дедушка. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
- Эдуард Шкляр, 44 года;
- Никита Алексеев, скоро исполнится 100 лет, отказ от госпитализации;
- Сергей С., несовершеннолетний, без госпитализации;
- Валерия Батуева, 77 лет;
- Игорь В., несовершеннолетний;
- Дмитрий Щ., несовершеннолетний;
- Алексей О., несовершеннолетний;
- Алексей Южаков, 63 года, отказ от госпитализации;
- Ринат Хусаинов, 39 лет, отказ от госпитализации;
- Татьяна Кормацких, 56 лет, отказ от госпитализации;
- Александр Ш., несовершеннолетний;
- Анна Монакова, 48 лет;
- Алефтина Коркина, 65 лет;
- Полина А., несовершеннолетняя;
- Фанна Фер, 79 лет;
- Вениамин Уртминцев, 80 лет.
1 августа около полудня произошел взрыв в доме на Сибирской, 81, в результате которого обрушились первый и второй подъезды пятиэтажного здания. Разрушения получили не менее десяти квартир. Предполагается, что причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации. На месте происшествия работает около 550 спасателей и задействовано более 40 единиц спецтехники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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