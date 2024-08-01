«Жив мой мальчик?»: мама на коленях зовет сына, который под завалами дома в Нижнем Тагиле. Видео

В Нижнем Тагиле 21 час пытаются достать из-под завалов оставшихся людей

02 августа 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Людей продолжают искать под завалами дома Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жительница рухнувшего дома в Нижнем Тагиле на коленях зовет своего маленького сына, который, предположительно, находится под завалами. Свидетелем душераздирающей сцены стал корреспондент URA.RU. Как видно на кадрах, несчастная мать стоит на коленях и плачет. Она повторяет: «Жив мой мальчик? Он худенький, как он там?». Предположительно, речь идет о семилетнем Денисе. Родственники успокаивают женщину, уверяя, что мальчик сильный и справится. Они пытаются звонить ему на телефон. Помогает матери и психолог МЧС. Поиски Дениса и других пострадавших продолжаются уже 21 час. Всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница рухнувшего дома в Нижнем Тагиле на коленях зовет своего маленького сына, который, предположительно, находится под завалами. Свидетелем душераздирающей сцены стал корреспондент URA.RU. Как видно на кадрах, несчастная мать стоит на коленях и плачет. Она повторяет: «Жив мой мальчик? Он худенький, как он там?». Предположительно, речь идет о семилетнем Денисе. Родственники успокаивают женщину, уверяя, что мальчик сильный и справится. Они пытаются звонить ему на телефон. Помогает матери и психолог МЧС. Поиски Дениса и других пострадавших продолжаются уже 21 час. Всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.