01 августа 2024

«Жив мой мальчик?»: мама на коленях зовет сына, который под завалами дома в Нижнем Тагиле. Видео

В Нижнем Тагиле 21 час пытаются достать из-под завалов оставшихся людей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Людей продолжают искать под завалами дома Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Жительница рухнувшего дома в Нижнем Тагиле на коленях зовет своего маленького сына, который, предположительно, находится под завалами. Свидетелем душераздирающей сцены стал корреспондент URA.RU.

Как видно на кадрах, несчастная мать стоит на коленях и плачет. Она повторяет: «Жив мой мальчик? Он худенький, как он там?». Предположительно, речь идет о семилетнем Денисе. Родственники успокаивают женщину, уверяя, что мальчик сильный и справится. Они пытаются звонить ему на телефон. Помогает матери и психолог МЧС. Поиски Дениса и других пострадавших продолжаются уже 21 час.

Всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.

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Жительница рухнувшего дома в Нижнем Тагиле на коленях зовет своего маленького сына, который, предположительно, находится под завалами. Свидетелем душераздирающей сцены стал корреспондент URA.RU. Как видно на кадрах, несчастная мать стоит на коленях и плачет. Она повторяет: «Жив мой мальчик? Он худенький, как он там?». Предположительно, речь идет о семилетнем Денисе. Родственники успокаивают женщину, уверяя, что мальчик сильный и справится. Они пытаются звонить ему на телефон. Помогает матери и психолог МЧС. Поиски Дениса и других пострадавших продолжаются уже 21 час. Всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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