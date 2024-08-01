01 августа 2024

В пермском Горнозаводске из крана течет вода с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Жители Горнозаводска находят червей в воде Фото:

Жители Горнозаводска Пермского края обнаружили червей в водопроводной воде. Фото своей находки они выложили в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот какие „товарищи“ обитают у нас в водопроводной воде. И таких за последние два месяца уже пять штук было обнаружено — в туалете и на кухне. На кухне нет сеточки в кране, [червь] был в кастрюле, когда набирали воду», — говорится в сообщении. В комментариях к посту другой пользователь поделился фотографией червя в своей раковине. Корреспондент URA.RU связался с мужчиной, который подтвердил, что это фото он также сделал в Горнозаводске. «Сейчас жена повезла червя в СЭС», — добавил собеседник корреспондента агентства. URA.RU направило запрос в администрацию Горнозаводского городского округа. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что на червей в водопроводной воде пожаловались жители Александровска Пермского края. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Пермяки нашли червей в водопроводной воде
Пермяки нашли червей в водопроводной воде

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Горнозаводска Пермского края обнаружили червей в водопроводной воде. Фото своей находки они выложили в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте». «Вот какие „товарищи“ обитают у нас в водопроводной воде. И таких за последние два месяца уже пять штук было обнаружено — в туалете и на кухне. На кухне нет сеточки в кране, [червь] был в кастрюле, когда набирали воду», — говорится в сообщении. В комментариях к посту другой пользователь поделился фотографией червя в своей раковине. Корреспондент URA.RU связался с мужчиной, который подтвердил, что это фото он также сделал в Горнозаводске. «Сейчас жена повезла червя в СЭС», — добавил собеседник корреспондента агентства. URA.RU направило запрос в администрацию Горнозаводского городского округа. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что на червей в водопроводной воде пожаловались жители Александровска Пермского края. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...