В пермском Горнозаводске из крана течет вода с червями. Фото

02 августа 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Жители Горнозаводска находят червей в воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Горнозаводска Пермского края обнаружили червей в водопроводной воде. Фото своей находки они выложили в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте». «Вот какие „товарищи“ обитают у нас в водопроводной воде. И таких за последние два месяца уже пять штук было обнаружено — в туалете и на кухне. На кухне нет сеточки в кране, [червь] был в кастрюле, когда набирали воду», — говорится в сообщении. В комментариях к посту другой пользователь поделился фотографией червя в своей раковине. Корреспондент URA.RU связался с мужчиной, который подтвердил, что это фото он также сделал в Горнозаводске. «Сейчас жена повезла червя в СЭС», — добавил собеседник корреспондента агентства. URA.RU направило запрос в администрацию Горнозаводского городского округа. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что на червей в водопроводной воде пожаловались жители Александровска Пермского края. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки нашли червей в водопроводной воде паблик «Подслушано: Горнозаводск», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Горнозаводска Пермского края обнаружили червей в водопроводной воде. Фото своей находки они выложили в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте». «Вот какие „товарищи“ обитают у нас в водопроводной воде. И таких за последние два месяца уже пять штук было обнаружено — в туалете и на кухне. На кухне нет сеточки в кране, [червь] был в кастрюле, когда набирали воду», — говорится в сообщении. В комментариях к посту другой пользователь поделился фотографией червя в своей раковине. Корреспондент URA.RU связался с мужчиной, который подтвердил, что это фото он также сделал в Горнозаводске. «Сейчас жена повезла червя в СЭС», — добавил собеседник корреспондента агентства. URA.RU направило запрос в администрацию Горнозаводского городского округа. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что на червей в водопроводной воде пожаловались жители Александровска Пермского края. Фотографии они опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».