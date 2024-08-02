В Тюменской области на премии чиновникам выделили больше 100 миллионов рублей

В Тюменской области мэриям выдали 100 миллионов рублей на премии сотрудникам

02 августа 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Деньги область получила из федерального бюджета, за эффективную работу Фото: Игорь Пантин © URA.RU Мэрии в городах и районах Тюменской области получили трансферты для выплаты премий главам администраций и их подчиненным: общая сумма составила 101 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Тюменская область получила из федерального бюджета дотации за достижение показателей эффективности деятельности. Средства были распределены бюджетам городских округов и муниципальных районов. Они выделены для поощрения глав сельских поселений, возглавляющих администрации МО, глав администраций сельских поселений, муниципальных служащих исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и сельских поселений, и работников органов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и сельских поселений, не являющихся муниципальными служащими», — рассказали URA.RU в инфоцентре. Общая сумма дотаций составила 101 022 250 рублей. Между муниципалитетами их распределили неравномерно. К примеру, больше всех получила Тюмень — 21,7 млн рублей. Меньше всего отправили в Сладковский район — 1,8 млн рублей. Как пояснили в инфоцентре, распределение выплат зависит от штатной численности сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрии в городах и районах Тюменской области получили трансферты для выплаты премий главам администраций и их подчиненным: общая сумма составила 101 миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Тюменская область получила из федерального бюджета дотации за достижение показателей эффективности деятельности. Средства были распределены бюджетам городских округов и муниципальных районов. Они выделены для поощрения глав сельских поселений, возглавляющих администрации МО, глав администраций сельских поселений, муниципальных служащих исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и сельских поселений, и работников органов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и сельских поселений, не являющихся муниципальными служащими», — рассказали URA.RU в инфоцентре. Общая сумма дотаций составила 101 022 250 рублей. Между муниципалитетами их распределили неравномерно. К примеру, больше всех получила Тюмень — 21,7 млн рублей. Меньше всего отправили в Сладковский район — 1,8 млн рублей. Как пояснили в инфоцентре, распределение выплат зависит от штатной численности сотрудников.