Суд заставил «дочку» «Сургутнефтегаза» отдать бомбоубежище государству

Дочернее общество нефтяной компании «Сургутнефтегаз» — ООО «Калининграднефтепродукт» — лишилось бомбоубежища, которое находилось в подвале офиса предприятия. Суд передал защитное сооружение в федеральную собственность РФ.
«Суд решил истребовать из чужого незаконного владения ООО „Калининграднефтепродукт“ защитное сооружение гражданской обороны, находящееся в подвальном помещении нежилого здания. Признать право собственности на убежище Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области (подразделение Росимущества)», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU.
Бомбоубежище было построено в 1974 году. Компания «Калининграднефтепродукт» получила его вместе с офисом, который приватизировала тридцать лет назад: до того, как защитные сооружения запретили приватизировать законодательно. Зампрокурора Калининградской области подал в арбитражный суд иск с требованием вернуть убежище государству. По мнению прокуратуры, защитные сооружения гражданской обороны по закону могут находиться только в федеральной собственности. Суд удовлетворил требование истца.
Ранее URA.RU писало, что прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2024 года снизилась почти в шесть раз. С января по июнь нефтяная компания заработала около 140 миллиардов рублей.
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