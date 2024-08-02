В Челябинске снизилась мощность сброса воды на Шершнях: главное о наводнении к этом часу

В Челябинске на Шершневском водохранилище снизили сброс воды со 110 до 100 кубических метров в секунду. Информация об этом была озвучена на субботнем заседании штаба с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как развивается ситуация с наводнением в регионе 3 августа в материале на URA.RU.
Режим ЧС действует в семи районах Челябинской области
По данным на 3 августа режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях Челябинской области. Положительная динамика есть в Коркинском округе, Еманжелинском, Еткульском районах. Там вода уходит из домов и с подтопленных участков.
Сложная ситуация сохраняется в Миасском городском округе — в поселке Смородинка, южной и старой части самого Миасса, в поселке Динамо. В Ильменском водохранилище, которое является верхним в каскаде водных объектов Миасса, уровень воды идет на спад.
Губернатор Текслер поручил в короткие сроки привлечь дополнительные силы для ликвидации подтоплений в домах по улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска. Там в последние дни после круглосуточной откачки вода пошла на спад, но темп необходимо ускорить.
«К администрации города в первую очередь обращаюсь. Сейчас там (на улице Энергетиков — прим. URA.RU) работает большая пожарная насосная станция. Надо усилить работу и направить дополнительную технику, чтобы максимально интенсивно убирать воду», — заявил Текслер на заседании штаба.
Уровень в Шершевском водохранилище начал снижаться. Сброс воды тоже уменьшили со 110 до 100 кубических метров в секунду.
Пострадавшие челябинцы начали получать единовременную помощь
Первую единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей к 3 августа получили 1 429 человек, сообщили в министерство социальных отношений Челябинской области. Начались компенсационные выплаты по частичному и полному ущербу имуществу.
В лагеря в ближайшие дни отправится 39 детей из семей, пострадавших от паводка. Текслер поручил держать на особом контроле ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО).
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