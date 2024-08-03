Общество Выплаты и пенсии Челябинский губернатор установил выплаты пострадавшим от подтоплений 04 августа 2024 в 03:09 Размер текста - 17 + Во время шторма стихия топила и сносила дома жителей Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил выплаты на восстановление жилья пострадавшим от подтоплений в летний период. Социальные единовременные выплаты полагаются жителям региона, чьи частные дома и квартиры получили урон во время продолжительных ливней. Постановление за подписью губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Право на получение единовременной социальной выплаты имеют граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками жилых помещений. Размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения и стоимости восстановления одного квадратного метра жилья, которая составляет девять тысяч рублей», — говорится в документе. В постановлении прописано, что заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в министерство социальных отношений региона. Срок — не позднее 1 октября 2024 года. Режим ЧС был введен в восьми муниципалитетах Челябинской области, где сложилась сложная ситуация после бурных ливней. Это Карабаш, Копейск, Миасс, Коркино и Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский и Саткинский районы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил выплаты на восстановление жилья пострадавшим от подтоплений в летний период. Социальные единовременные выплаты полагаются жителям региона, чьи частные дома и квартиры получили урон во время продолжительных ливней. Постановление за подписью губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Право на получение единовременной социальной выплаты имеют граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками жилых помещений. Размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения и стоимости восстановления одного квадратного метра жилья, которая составляет девять тысяч рублей», — говорится в документе. В постановлении прописано, что заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в министерство социальных отношений региона. Срок — не позднее 1 октября 2024 года. Режим ЧС был введен в восьми муниципалитетах Челябинской области, где сложилась сложная ситуация после бурных ливней. Это Карабаш, Копейск, Миасс, Коркино и Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский и Саткинский районы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям