03 августа 2024

В Ленинском районе Челябинска вандалы устроили коммунальный коллапс

В Челябинске из-за повреждения сети остановили откачку воды в Ленинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора. Курган, люк, откачка канализации, шланг, ноги в сапогах
В Ленинском районе неизвестные повредили отводную сеть (архивное фото) Фото:
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В Ленинском районе Челябинска неизвестные повредили временную отводную сеть на улице Машиностроителей, что привело к остановке откачки воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ранним утром 4 августа неизвестные лица умышленно повредили отводящий рукав в нескольких местах. Ремонт сети на несколько часов остановил отвод воды. Чтобы устранить повреждение, временно было закрыто движение по улице Машиностроителей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время откачку возобновили. Ранее в Ленинском районе временную сеть для отвода пришлось проложить через коллектор ЧКПЗ, чтобы снизить уровень воды в районе улиц Энергетиков и Кронштадская. 3 августа на участке от улицы Энергетиков до Нахимова было объявлено о временном приостановлении движения транспорта.

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В Ленинском районе Челябинска неизвестные повредили временную отводную сеть на улице Машиностроителей, что привело к остановке откачки воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Ранним утром 4 августа неизвестные лица умышленно повредили отводящий рукав в нескольких местах. Ремонт сети на несколько часов остановил отвод воды. Чтобы устранить повреждение, временно было закрыто движение по улице Машиностроителей», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, что в настоящее время откачку возобновили. Ранее в Ленинском районе временную сеть для отвода пришлось проложить через коллектор ЧКПЗ, чтобы снизить уровень воды в районе улиц Энергетиков и Кронштадская. 3 августа на участке от улицы Энергетиков до Нахимова было объявлено о временном приостановлении движения транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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