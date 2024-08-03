В Ленинском районе Челябинска вандалы устроили коммунальный коллапс

В Ленинском районе Челябинска неизвестные повредили временную отводную сеть на улице Машиностроителей, что привело к остановке откачки воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Ранним утром 4 августа неизвестные лица умышленно повредили отводящий рукав в нескольких местах. Ремонт сети на несколько часов остановил отвод воды. Чтобы устранить повреждение, временно было закрыто движение по улице Машиностроителей», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что в настоящее время откачку возобновили. Ранее в Ленинском районе временную сеть для отвода пришлось проложить через коллектор ЧКПЗ, чтобы снизить уровень воды в районе улиц Энергетиков и Кронштадская. 3 августа на участке от улицы Энергетиков до Нахимова было объявлено о временном приостановлении движения транспорта.
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