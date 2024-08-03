«Весь был в крови»: шестиклассник рассказал, как их с другом накрыло взрывом в Нижнем Тагиле

Два школьника гуляли и получили ожоги от взрыва дома в Нижнем Тагиле

04 августа 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Скорая быстро оказала помощь мальчикам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Два друга-шестиклассника Игорь В. и Дима Щ. гуляли возле дома в Нижнем Тагиле, когда их накрыло взрывной волной. Оба получили множественные порезы, гематомы и ожоги. О страшном дне URA.RU рассказал один из ребят Игорь. «Когда прогремел взрыв, мы побежали к другому дому, я кричал: „скорую, скорую!“. Что дом обрушился, мы увидели, только когда осела пыль. У меня все было в крови, и чуть не оторвало палец на левой руке. Я даже не мог достать телефон, чтобы позвонить папе. Мобильник из кармана вынул уже доктор», — вспоминает Игорь. Скорая была рядом, и мальчикам быстро оказали первую помощь. По словам Игоря, возле дома стояла тишина, криков раненых не было слышно. Парни получили множественные порезы, гематомы и ожоги лица, рук, ног и туловища. Их сильно посекло осколками рушащегося здания, но в целом оба подростка отделались легко. Сейчас они оба в больнице, каждому врачи наложили десятки швов. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Все самое важное о трагедии, — в сюжете URA.RU. Предоставлено героем публикации Фото: соцсети мальчика Предоставлено героем публикации Фото: соцсети мальчика Предоставлено героем публикации Фото: соцсети мальчика Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два друга-шестиклассника Игорь В. и Дима Щ. гуляли возле дома в Нижнем Тагиле, когда их накрыло взрывной волной. Оба получили множественные порезы, гематомы и ожоги. О страшном дне URA.RU рассказал один из ребят Игорь. «Когда прогремел взрыв, мы побежали к другому дому, я кричал: „скорую, скорую!“. Что дом обрушился, мы увидели, только когда осела пыль. У меня все было в крови, и чуть не оторвало палец на левой руке. Я даже не мог достать телефон, чтобы позвонить папе. Мобильник из кармана вынул уже доктор», — вспоминает Игорь. Скорая была рядом, и мальчикам быстро оказали первую помощь. По словам Игоря, возле дома стояла тишина, криков раненых не было слышно. Парни получили множественные порезы, гематомы и ожоги лица, рук, ног и туловища. Их сильно посекло осколками рушащегося здания, но в целом оба подростка отделались легко. Сейчас они оба в больнице, каждому врачи наложили десятки швов. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Все самое важное о трагедии, — в сюжете URA.RU.