03 августа 2024

«Весь был в крови»: шестиклассник рассказал, как их с другом накрыло взрывом в Нижнем Тагиле

Два школьника гуляли и получили ожоги от взрыва дома в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, носилки, обрушение, спасатели, разбор завалов, пострадавший
Скорая быстро оказала помощь мальчикам (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Два друга-шестиклассника Игорь В. и Дима Щ. гуляли возле дома в Нижнем Тагиле, когда их накрыло взрывной волной. Оба получили множественные порезы, гематомы и ожоги. О страшном дне URA.RU рассказал один из ребят Игорь.

«Когда прогремел взрыв, мы побежали к другому дому, я кричал: „скорую, скорую!“. Что дом обрушился, мы увидели, только когда осела пыль. У меня все было в крови, и чуть не оторвало палец на левой руке. Я даже не мог достать телефон, чтобы позвонить папе. Мобильник из кармана вынул уже доктор», — вспоминает Игорь.

Скорая была рядом, и мальчикам быстро оказали первую помощь. По словам Игоря, возле дома стояла тишина, криков раненых не было слышно. Парни получили множественные порезы, гематомы и ожоги лица, рук, ног и туловища. Их сильно посекло осколками рушащегося здания, но в целом оба подростка отделались легко. Сейчас они оба в больнице, каждому врачи наложили десятки швов.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Все самое важное о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Два друга-шестиклассника Игорь В. и Дима Щ. гуляли возле дома в Нижнем Тагиле, когда их накрыло взрывной волной. Оба получили множественные порезы, гематомы и ожоги. О страшном дне URA.RU рассказал один из ребят Игорь. «Когда прогремел взрыв, мы побежали к другому дому, я кричал: „скорую, скорую!“. Что дом обрушился, мы увидели, только когда осела пыль. У меня все было в крови, и чуть не оторвало палец на левой руке. Я даже не мог достать телефон, чтобы позвонить папе. Мобильник из кармана вынул уже доктор», — вспоминает Игорь. Скорая была рядом, и мальчикам быстро оказали первую помощь. По словам Игоря, возле дома стояла тишина, криков раненых не было слышно. Парни получили множественные порезы, гематомы и ожоги лица, рук, ног и туловища. Их сильно посекло осколками рушащегося здания, но в целом оба подростка отделались легко. Сейчас они оба в больнице, каждому врачи наложили десятки швов. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. Все самое важное о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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