Задержаны подростки, избившие заслуженного тренера в Свердловской области

Сотрудники полиции Невьянска (Свердловская область) поймали подростков, жестоко избивших тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), рассказали URA.RU правоохранители.
«Следственным отделом по городу Невьянск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Для закрепления доказательств расследование продолжается, в том числе с участием подозреваемых подростков.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, активными участниками избиения оказались два девятиклассника местной школы, их родителей привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. «В ближайшее время в школе, где учатся подростки, будет проведено общешкольное собрание с целью проведения профилактической работы с подрастающим поколением, чтобы подобные факты впредь больше не повторялись. Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН», — сказал полковник Горелых.
На Пятигина напали на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинском. Конфликт начался из-за просьбы тренера к подросткам не кататься на байках, так как планировал провести тренировку. Во время избиения мужчине сломали ребро.
