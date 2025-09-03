Задержаны подростки, избившие заслуженного тренера в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренера избили 1 сентября
Тренера избили 1 сентября Фото:

Сотрудники полиции Невьянска (Свердловская область) поймали подростков, жестоко избивших тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), рассказали URA.RU правоохранители.

«Следственным отделом по городу Невьянск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Для закрепления доказательств расследование продолжается, в том числе с участием подозреваемых подростков.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, активными участниками избиения оказались два девятиклассника местной школы, их родителей привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. «В ближайшее время в школе, где учатся подростки, будет проведено общешкольное собрание с целью проведения профилактической работы с подрастающим поколением, чтобы подобные факты впредь больше не повторялись. Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН», — сказал полковник Горелых.

На Пятигина напали на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинском. Конфликт начался из-за просьбы тренера к подросткам не кататься на байках, так как планировал провести тренировку. Во время избиения мужчине сломали ребро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции Невьянска (Свердловская область) поймали подростков, жестоко избивших тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), рассказали URA.RU правоохранители. «Следственным отделом по городу Невьянск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Для закрепления доказательств расследование продолжается, в том числе с участием подозреваемых подростков. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, активными участниками избиения оказались два девятиклассника местной школы, их родителей привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. «В ближайшее время в школе, где учатся подростки, будет проведено общешкольное собрание с целью проведения профилактической работы с подрастающим поколением, чтобы подобные факты впредь больше не повторялись. Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН», — сказал полковник Горелых. На Пятигина напали на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинском. Конфликт начался из-за просьбы тренера к подросткам не кататься на байках, так как планировал провести тренировку. Во время избиения мужчине сломали ребро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...