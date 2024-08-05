В Екатеринбурге в микрорайоне Лечебный 5 августа двое мужчин решили воспользоваться баней, пока нет хозяев, но по итогу устроили пожар, в котором один из них сгорел заживо. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, рассказал URA.RU читатель.
«Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Оказалось, что два местных мужчины решили воспользоваться свободной баней. Один вышел, а тело второго нашли в ходе разбора сгоревшей бани», — сказал собеседник.
По словам очевидца, женщина забрала к себе с участка маму-хозяйку еще две недели назад из-за состояния здоровья. Пожар в Выходном переулке начался с бани. Начальник дежурной смены спасательного отряда отметил, что в тушении пожара были задействованы пять единиц спецтехники и 12 человек личного состава.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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