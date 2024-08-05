«Решили попариться, пока нет хозяев»: екатеринбуржец заживо сгорел в бане. Фото

Екатеринбуржец заживо сгорел в чужой бане
© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении пожара приняли участие 12 спасателей (архивное фото)
В тушении пожара приняли участие 12 спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Лечебный 5 августа двое мужчин решили воспользоваться баней, пока нет хозяев, но по итогу устроили пожар, в котором один из них сгорел заживо. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, рассказал URA.RU читатель.

«Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Оказалось, что два местных мужчины решили воспользоваться свободной баней. Один вышел, а тело второго нашли в ходе разбора сгоревшей бани», — сказал собеседник.

По словам очевидца, женщина забрала к себе с участка маму-хозяйку еще две недели назад из-за состояния здоровья. Пожар в Выходном переулке начался с бани. Начальник дежурной смены спасательного отряда отметил, что в тушении пожара были задействованы пять единиц спецтехники и 12 человек личного состава.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров
Площадь пожара составила 150 квадратных метров
Фото:
Под завалами в бане спасатели обнаружили труп
Под завалами в бане спасатели обнаружили труп
Фото:

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В Екатеринбурге в микрорайоне Лечебный 5 августа двое мужчин решили воспользоваться баней, пока нет хозяев, но по итогу устроили пожар, в котором один из них сгорел заживо. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, рассказал URA.RU читатель. «Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Оказалось, что два местных мужчины решили воспользоваться свободной баней. Один вышел, а тело второго нашли в ходе разбора сгоревшей бани», — сказал собеседник. По словам очевидца, женщина забрала к себе с участка маму-хозяйку еще две недели назад из-за состояния здоровья. Пожар в Выходном переулке начался с бани. Начальник дежурной смены спасательного отряда отметил, что в тушении пожара были задействованы пять единиц спецтехники и 12 человек личного состава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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