Суд наказал оставившего часть контрактника за убийство сотрудников ФСБ

ТАСС: контрактника приговорили к 16 годам за убийство двух сотрудников ФСБ

06 августа 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Судина приговорили к 16 годам исправительной колонии строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военнослужащий по контракту Игорь Судин был признан виновным в убийстве двух сотрудников ФСБ. Его приговорили к 16 годам тюрьмы. Это следует из картотеки Южного окружного военного суда. «Апелляционная инстанция признала Судина виновным. Ему назначено наказание — 16 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания „младший сержант“», — передает ТАСС. По данным следствия, конфликт между Судиным, его товарищем и сотрудниками ФСБ начался из-за замечания о брошенном на полу автомате и перерос в вооруженное столкновение. В результате происшествия погибли двое сотрудников ФСБ, один был ранен, а также погиб сослуживец обвиняемого. Судину предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая хулиганство и убийство. Обновлено в 02:43 по МСК Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Южный окружной военный суд. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий по контракту Игорь Судин был признан виновным в убийстве двух сотрудников ФСБ. Его приговорили к 16 годам тюрьмы. Это следует из картотеки Южного окружного военного суда. «Апелляционная инстанция признала Судина виновным. Ему назначено наказание — 16 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания „младший сержант“», — передает ТАСС. По данным следствия, конфликт между Судиным, его товарищем и сотрудниками ФСБ начался из-за замечания о брошенном на полу автомате и перерос в вооруженное столкновение. В результате происшествия погибли двое сотрудников ФСБ, один был ранен, а также погиб сослуживец обвиняемого. Судину предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая хулиганство и убийство. Обновлено в 02:43 по МСК Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Южный окружной военный суд. Ответ ожидается.