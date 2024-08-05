05 августа 2024

Суд наказал оставившего часть контрактника за убийство сотрудников ФСБ

ТАСС: контрактника приговорили к 16 годам за убийство двух сотрудников ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, иту, периметр зоны
Судина приговорили к 16 годам исправительной колонии строгого режима Фото:

Военнослужащий по контракту Игорь Судин был признан виновным в убийстве двух сотрудников ФСБ. Его приговорили к 16 годам тюрьмы. Это следует из картотеки Южного окружного военного суда.

«Апелляционная инстанция признала Судина виновным. Ему назначено наказание — 16 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания „младший сержант“», — передает ТАСС.

По данным следствия, конфликт между Судиным, его товарищем и сотрудниками ФСБ начался из-за замечания о брошенном на полу автомате и перерос в вооруженное столкновение. В результате происшествия погибли двое сотрудников ФСБ, один был ранен, а также погиб сослуживец обвиняемого. Судину предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая хулиганство и убийство.

Обновлено в 02:43 по МСК

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Южный окружной военный суд. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий по контракту Игорь Судин был признан виновным в убийстве двух сотрудников ФСБ. Его приговорили к 16 годам тюрьмы. Это следует из картотеки Южного окружного военного суда. «Апелляционная инстанция признала Судина виновным. Ему назначено наказание — 16 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания „младший сержант“», — передает ТАСС. По данным следствия, конфликт между Судиным, его товарищем и сотрудниками ФСБ начался из-за замечания о брошенном на полу автомате и перерос в вооруженное столкновение. В результате происшествия погибли двое сотрудников ФСБ, один был ранен, а также погиб сослуживец обвиняемого. Судину предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая хулиганство и убийство. Обновлено в 02:43 по МСК Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Южный окружной военный суд. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...