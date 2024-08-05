Суд наказал оставившего часть контрактника за убийство сотрудников ФСБ

Военнослужащий по контракту Игорь Судин был признан виновным в убийстве двух сотрудников ФСБ. Его приговорили к 16 годам тюрьмы. Это следует из картотеки Южного окружного военного суда.
«Апелляционная инстанция признала Судина виновным. Ему назначено наказание — 16 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания „младший сержант“», — передает ТАСС.
По данным следствия, конфликт между Судиным, его товарищем и сотрудниками ФСБ начался из-за замечания о брошенном на полу автомате и перерос в вооруженное столкновение. В результате происшествия погибли двое сотрудников ФСБ, один был ранен, а также погиб сослуживец обвиняемого. Судину предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая хулиганство и убийство.
Обновлено в 02:43 по МСК
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Южный окружной военный суд. Ответ ожидается.
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