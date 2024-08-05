Авиакомпания Utair выиграла иск у буйного пассажира

Авиакомпания Utair отсудила у пассажира более 850 тысяч рублей за нарушение правил поведения на борту самолета. Из-за буйного пассажира воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Перми.
«При выполнении рейса авиакомпании Utair пассажир нарушал правила поведения на борту воздушного судна, создавал угрозу безопасности полета, конструкции воздушного судна, угрозу здоровья себе и пассажирам, в связи с чем была совершена вынужденная посадка воздушного судна в г. Пермь. Сургутский городской суд взыскал с ответчика 850 748 рублей 55 копеек причиненных убытков и 11 707 рублей 49 копеек судебных расходов», — сообщил telegram-канал «Суды Югры».
Из-за экстренного приземления авиакомпания понесла убытки. Решение суда еще не вступило в силу: стороны могут его обжаловать.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair подала в суд на пассажира, который устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа.
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