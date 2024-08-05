05 августа 2024

Авиакомпания Utair выиграла иск у буйного пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания Utair отсудила 850 тысяч рублей у буйного пассажира
Авиакомпания Utair отсудила 850 тысяч рублей у буйного пассажира Фото:

Авиакомпания Utair отсудила у пассажира более 850 тысяч рублей за нарушение правил поведения на борту самолета. Из-за буйного пассажира воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Перми.

«При выполнении рейса авиакомпании Utair пассажир нарушал правила поведения на борту воздушного судна, создавал угрозу безопасности полета, конструкции воздушного судна, угрозу здоровья себе и пассажирам, в связи с чем была совершена вынужденная посадка воздушного судна в г. Пермь. Сургутский городской суд взыскал с ответчика 850 748 рублей 55 копеек причиненных убытков и 11 707 рублей 49 копеек судебных расходов», — сообщил telegram-канал «Суды Югры».

Из-за экстренного приземления авиакомпания понесла убытки. Решение суда еще не вступило в силу: стороны могут его обжаловать.

 Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair подала в суд на пассажира, который устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа.

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Авиакомпания Utair отсудила у пассажира более 850 тысяч рублей за нарушение правил поведения на борту самолета. Из-за буйного пассажира воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Перми. «При выполнении рейса авиакомпании Utair пассажир нарушал правила поведения на борту воздушного судна, создавал угрозу безопасности полета, конструкции воздушного судна, угрозу здоровья себе и пассажирам, в связи с чем была совершена вынужденная посадка воздушного судна в г. Пермь. Сургутский городской суд взыскал с ответчика 850 748 рублей 55 копеек причиненных убытков и 11 707 рублей 49 копеек судебных расходов», — сообщил telegram-канал «Суды Югры». Из-за экстренного приземления авиакомпания понесла убытки. Решение суда еще не вступило в силу: стороны могут его обжаловать.  Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair подала в суд на пассажира, который устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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