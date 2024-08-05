В Пермском крае осужденные за полгода заработали для колоний 800 млн рублей

06 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

В исправцентрах Пермского края осужденных привлекают к принудительному труду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае исправительные учреждения за первое полугодие текущего года выпустили продукцию и оказали услуги на 805 млн рублей. К оплачиваемому труду было привлечено свыше четырех тысяч осужденных. Такие данные приводятся на сайте ГУФСИН РФ по Пермскому краю. Новость по теме В Пермском крае получают зарплату семь тысяч зэков «За шесть месяцев текущего года объем выпущенной и оказанных услуг составил 804,8 млн. рублей», — сообщает ведомство. Также исправучреждениями были заключены госконтракты на сумму 1,2 млрд рублей. Это позволило дополнительно трудоустроить 181 осужденного. В ГУФСИН Прикамья отмечают, что сейчас «организована подготовка к открытию новых исправительных центров» в регионе. В них отбывают наказание осужденные, совершившие преступлений небольшой или средней тяжести, либо совершившие тяжкое преступление впервые. Такие осужденные привлекаются к принудительным работам. URA.RU рассказывало, что в ведомстве рассчитывают открыть исправительный центр в Кировском районе Перми. Против данной инициативы выступают местные жители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае исправительные учреждения за первое полугодие текущего года выпустили продукцию и оказали услуги на 805 млн рублей. К оплачиваемому труду было привлечено свыше четырех тысяч осужденных. Такие данные приводятся на сайте ГУФСИН РФ по Пермскому краю. «За шесть месяцев текущего года объем выпущенной и оказанных услуг составил 804,8 млн. рублей», — сообщает ведомство. Также исправучреждениями были заключены госконтракты на сумму 1,2 млрд рублей. Это позволило дополнительно трудоустроить 181 осужденного. В ГУФСИН Прикамья отмечают, что сейчас «организована подготовка к открытию новых исправительных центров» в регионе. В них отбывают наказание осужденные, совершившие преступлений небольшой или средней тяжести, либо совершившие тяжкое преступление впервые. Такие осужденные привлекаются к принудительным работам. URA.RU рассказывало, что в ведомстве рассчитывают открыть исправительный центр в Кировском районе Перми. Против данной инициативы выступают местные жители.