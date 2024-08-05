05 августа 2024

В Пермском крае осужденные за полгода заработали для колоний 800 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, исправительная колония, наколки, трудотерапия, пошивочный цех
В исправцентрах Пермского края осужденных привлекают к принудительному труду Фото:

В Пермском крае исправительные учреждения за первое полугодие текущего года выпустили продукцию и оказали услуги на 805 млн рублей. К оплачиваемому труду было привлечено свыше четырех тысяч осужденных. Такие данные приводятся на сайте ГУФСИН РФ по Пермскому краю.

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«За шесть месяцев текущего года объем выпущенной и оказанных услуг составил 804,8 млн. рублей», — сообщает ведомство. Также исправучреждениями были заключены госконтракты на сумму 1,2 млрд рублей. Это позволило дополнительно трудоустроить 181 осужденного.

В ГУФСИН Прикамья отмечают, что сейчас «организована подготовка к открытию новых исправительных центров» в регионе. В них отбывают наказание осужденные, совершившие преступлений небольшой или средней тяжести, либо совершившие тяжкое преступление впервые. Такие осужденные привлекаются к принудительным работам.

URA.RU рассказывало, что в ведомстве рассчитывают открыть исправительный центр в Кировском районе Перми. Против данной инициативы выступают местные жители.

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В Пермском крае исправительные учреждения за первое полугодие текущего года выпустили продукцию и оказали услуги на 805 млн рублей. К оплачиваемому труду было привлечено свыше четырех тысяч осужденных. Такие данные приводятся на сайте ГУФСИН РФ по Пермскому краю. «За шесть месяцев текущего года объем выпущенной и оказанных услуг составил 804,8 млн. рублей», — сообщает ведомство. Также исправучреждениями были заключены госконтракты на сумму 1,2 млрд рублей. Это позволило дополнительно трудоустроить 181 осужденного. В ГУФСИН Прикамья отмечают, что сейчас «организована подготовка к открытию новых исправительных центров» в регионе. В них отбывают наказание осужденные, совершившие преступлений небольшой или средней тяжести, либо совершившие тяжкое преступление впервые. Такие осужденные привлекаются к принудительным работам. URA.RU рассказывало, что в ведомстве рассчитывают открыть исправительный центр в Кировском районе Перми. Против данной инициативы выступают местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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