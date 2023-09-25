25 сентября 2023

В Пермском крае получают зарплату семь тысяч зэков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В Прикамье удалось трудоустроить тысячи осужденных Фото:

В Пермском крае удалось трудоустроить почти семь тысяч осужденных, которые уже получают зарплату. Об этом сообщил начальник краевого ГУФСИН Леонид Мустайкин на встрече с губернатором Дмитрием Махониным.

«В Прикамье трудоустроены 96% осужденных от общего количества подлежащих к работе. В целом это почти 7 тысяч человек», — передает «РБК-Пермь» слова Мустайкина.

По данным начальника краевого ГУФСИН, объем выпуска товарной продукции осужденными за 8 месяцев составил 1 миллиард 115 миллионов рублей. Он добавил, что это рост к уровню 2022 года на 112%.

Ранее в Пермском крае зарплаты осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре (УФИЦ) при ИК-10, за год выросли почти на 15%. Исправцентр был открыт в колонии №10, расположенной в Гремячинске.

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В Пермском крае удалось трудоустроить почти семь тысяч осужденных, которые уже получают зарплату. Об этом сообщил начальник краевого ГУФСИН Леонид Мустайкин на встрече с губернатором Дмитрием Махониным. «В Прикамье трудоустроены 96% осужденных от общего количества подлежащих к работе. В целом это почти 7 тысяч человек», — передает «РБК-Пермь» слова Мустайкина. По данным начальника краевого ГУФСИН, объем выпуска товарной продукции осужденными за 8 месяцев составил 1 миллиард 115 миллионов рублей. Он добавил, что это рост к уровню 2022 года на 112%. Ранее в Пермском крае зарплаты осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре (УФИЦ) при ИК-10, за год выросли почти на 15%. Исправцентр был открыт в колонии №10, расположенной в Гремячинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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