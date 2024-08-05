05 августа 2024

Американская джаз-певица Джорни впервые в России выступит в Перми

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Запись оркестра к балету "Сказки Перо" в Урал Опера Балет. Екатеринбург, концерт, оркестр, музыканты, микрофон, музыка
Свой голос в Перми певица преодемонстрирует в сентябре Фото:

В Перми даст свой первый российский концерт американская джаз-певица Джорни. Сейчас она живет в Европе, но осенью приедет в Пермь.

«Певица сейчас живет в Европе, где выступала на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина. И вот теперь Джорни впервые приедет в Россию», — говорится на сайте частной филармонии «Триумф».

Сейчас Джорни находится в турне по странам мира. В России у нее запланированы несколько выступлений.

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В Перми даст свой первый российский концерт американская джаз-певица Джорни. Сейчас она живет в Европе, но осенью приедет в Пермь. «Певица сейчас живет в Европе, где выступала на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина. И вот теперь Джорни впервые приедет в Россию», — говорится на сайте частной филармонии «Триумф». Сейчас Джорни находится в турне по странам мира. В России у нее запланированы несколько выступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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