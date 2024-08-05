Американская джаз-певица Джорни впервые в России выступит в Перми

06 августа 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Свой голос в Перми певица преодемонстрирует в сентябре Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми даст свой первый российский концерт американская джаз-певица Джорни. Сейчас она живет в Европе, но осенью приедет в Пермь. «Певица сейчас живет в Европе, где выступала на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина. И вот теперь Джорни впервые приедет в Россию», — говорится на сайте частной филармонии «Триумф». Сейчас Джорни находится в турне по странам мира. В России у нее запланированы несколько выступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми даст свой первый российский концерт американская джаз-певица Джорни. Сейчас она живет в Европе, но осенью приедет в Пермь. «Певица сейчас живет в Европе, где выступала на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина. И вот теперь Джорни впервые приедет в Россию», — говорится на сайте частной филармонии «Триумф». Сейчас Джорни находится в турне по странам мира. В России у нее запланированы несколько выступлений.