Американская джаз-певица Джорни впервые в России выступит в Перми

Свой голос в Перми певица преодемонстрирует в сентябре
В Перми даст свой первый российский концерт американская джаз-певица Джорни. Сейчас она живет в Европе, но осенью приедет в Пермь.
«Певица сейчас живет в Европе, где выступала на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина. И вот теперь Джорни впервые приедет в Россию», — говорится на сайте частной филармонии «Триумф».
Сейчас Джорни находится в турне по странам мира. В России у нее запланированы несколько выступлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!