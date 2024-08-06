Шойгу рассказал, сколько человек Украина потеряла с июня

ВСУ за лето потеряли 115 тысяч человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина потеряла 115 тысяч бойцов за два месяца. Масштаб потерь украинской стороны озвучил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«С середины июня Украина потеряла более 115 тысяч военных», — заявил Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, сообщает ТАСС.
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