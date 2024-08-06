Шойгу рассказал, сколько человек Украина потеряла с июня

Шойгу: Украина потеряла 115 тысяч человек за два июня
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
ВСУ за лето потеряли 115 тысяч человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина потеряла 115 тысяч бойцов за два месяца. Масштаб потерь украинской стороны озвучил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«С середины июня Украина потеряла более 115 тысяч военных», — заявил Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, сообщает ТАСС.

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Украина потеряла 115 тысяч бойцов за два месяца. Масштаб потерь украинской стороны озвучил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу. «С середины июня Украина потеряла более 115 тысяч военных», — заявил Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, сообщает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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