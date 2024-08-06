Путин поинтересовался самочувствием Чибиса после покушения

06 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин начал встречу с Андреем Чибисом с вопроса о здоровье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой он поинтересовался самочувствием Чибиса после недавнего покушения. Об сообщили в публикации на официальном сайте Кремля. «Как дела, Андрей Владимирович? Как чувствуете себя?» — написали в публикации, цитируя Путина. Глава региона ответил, что реабилитация проходит на рабочем месте и все нормально. Он также поблагодарил лидера РФ за уточнение по поводу его самочувствия. В рамках встречи Чибис также доложил Путину о разработке мастер-планов для ключевых населенных пунктов Арктической зоны России. Благодаря программе «Арктическая ипотека» Мурманская область получила дополнительный стимул для развития. Чибис отметил, что сейчас власти Мурманской области активно работают над программой «Свой дом в Арктике» и уже подписали с застройщиками договоры на строительство жилья площадью до 600 тысяч квадратных метров в Мурманске, что является значимым достижением для города. В ночь на 5 апреля в городе Апатиты (Мурманская область) с ножом напали на губернатора Андрея Чибиса, который был госпитализирован с ножевым ранением в живот. Нападение произошло после встречи в зале Дворца культуры «Строитель», где Чибиса ранили на выходе из ДК. Раненый политик самостоятельно добрался до машины. Неизвестного нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, он также был ранен при задержании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой он поинтересовался самочувствием Чибиса после недавнего покушения. Об сообщили в публикации на официальном сайте Кремля. «Как дела, Андрей Владимирович? Как чувствуете себя?» — написали в публикации, цитируя Путина. Глава региона ответил, что реабилитация проходит на рабочем месте и все нормально. Он также поблагодарил лидера РФ за уточнение по поводу его самочувствия. В рамках встречи Чибис также доложил Путину о разработке мастер-планов для ключевых населенных пунктов Арктической зоны России. Благодаря программе «Арктическая ипотека» Мурманская область получила дополнительный стимул для развития. Чибис отметил, что сейчас власти Мурманской области активно работают над программой «Свой дом в Арктике» и уже подписали с застройщиками договоры на строительство жилья площадью до 600 тысяч квадратных метров в Мурманске, что является значимым достижением для города. В ночь на 5 апреля в городе Апатиты (Мурманская область) с ножом напали на губернатора Андрея Чибиса, который был госпитализирован с ножевым ранением в живот. Нападение произошло после встречи в зале Дворца культуры «Строитель», где Чибиса ранили на выходе из ДК. Раненый политик самостоятельно добрался до машины. Неизвестного нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, он также был ранен при задержании.