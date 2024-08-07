Власти ХМАО сделали заявление о помощи жителям Курской области после атаки ВСУ

ХМАО готов принять жителей Курской области пострадавших от атаки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руслан Кухарук поручил подготовить пункты временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки ВСУ
Руслан Кухарук поручил подготовить пункты временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Власти ХМАО подготовят пункты временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Дал поручение департаменту региональной безопасности автономного округа подготовить к приему пункты временного размещения, которые развернуты в городах Югры с начала СВО. При необходимости — увеличим количество мест за счет других социальных учреждений и гостиниц, окажем содействие в доставке жителей Курской области в Югру», — написал глава региона.

Кухарук отметил, что власти ХМАО находятся на связи с Курской областью. Медики, спасатели и добровольцы Гумкорпуса готовы в любой момент выехать на помощь в приграничный регион.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО подготовят пункты временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Дал поручение департаменту региональной безопасности автономного округа подготовить к приему пункты временного размещения, которые развернуты в городах Югры с начала СВО. При необходимости — увеличим количество мест за счет других социальных учреждений и гостиниц, окажем содействие в доставке жителей Курской области в Югру», — написал глава региона. Кухарук отметил, что власти ХМАО находятся на связи с Курской областью. Медики, спасатели и добровольцы Гумкорпуса готовы в любой момент выехать на помощь в приграничный регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...