Власти ХМАО сделали заявление о помощи жителям Курской области после атаки ВСУ

Власти ХМАО подготовят пункты временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Дал поручение департаменту региональной безопасности автономного округа подготовить к приему пункты временного размещения, которые развернуты в городах Югры с начала СВО. При необходимости — увеличим количество мест за счет других социальных учреждений и гостиниц, окажем содействие в доставке жителей Курской области в Югру», — написал глава региона.
Кухарук отметил, что власти ХМАО находятся на связи с Курской областью. Медики, спасатели и добровольцы Гумкорпуса готовы в любой момент выехать на помощь в приграничный регион.
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