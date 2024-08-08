На Пермском тракте люди застряли в огромной пробке. Скрин

Причиной пробки стали ремонтные работы (архивное фото)
На Пермском тракте в районе поселка Дружинино и села Первомайское люди застряли в огромной пробке. Следует из данных «Яндекс.Карт».
К моменту публикации красные зоны заторов составляют от двух до семи километров каждый. Они сложились в районе от 277 до 290 километра трассы Пермь — Екатеринбург. Причина — ремонтные работы.
Ситуация на момент публикации
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