На Пермском тракте люди застряли в огромной пробке. Скрин

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Причиной пробки стали ремонтные работы (архивное фото)
Причиной пробки стали ремонтные работы (архивное фото) Фото:

На Пермском тракте в районе поселка Дружинино и села Первомайское люди застряли в огромной пробке. Следует из данных «Яндекс.Карт».

К моменту публикации красные зоны заторов составляют от двух до семи километров каждый. Они сложились в районе от 277 до 290 километра трассы Пермь — Екатеринбург. Причина — ремонтные работы.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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На Пермском тракте в районе поселка Дружинино и села Первомайское люди застряли в огромной пробке. Следует из данных «Яндекс.Карт». К моменту публикации красные зоны заторов составляют от двух до семи километров каждый. Они сложились в районе от 277 до 290 километра трассы Пермь — Екатеринбург. Причина — ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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