Туск: Венгрия лишится членства в ЕС после исключения из Шенгена

09 августа 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Венгрию хотят исключить из Шенгенской зоны, а затем и ЕС, заявил Дональд Туск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может спровоцировать дальнейшее исключение страны из Евросоюза в целом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В начале июля Венгрия опубликовала список стран, которые могут получить двухлетнюю визу. Среди них есть и Россия. После этого в Европарламенте предложили исключить венгерскую страну из Шенгена. «Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза», — уточнил Дональд Туск в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Ранее 67 депутатов из Европарламента направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обращение с просьбой принять меры в отношении Венгрии из-за виз для россиян. Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может спровоцировать дальнейшее исключение страны из Евросоюза в целом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В начале июля Венгрия опубликовала список стран, которые могут получить двухлетнюю визу. Среди них есть и Россия. После этого в Европарламенте предложили исключить венгерскую страну из Шенгена. «Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза», — уточнил Дональд Туск в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Ранее 67 депутатов из Европарламента направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обращение с просьбой принять меры в отношении Венгрии из-за виз для россиян. Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой.