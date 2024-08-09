Туск: Венгрия лишится членства в ЕС после исключения из Шенгена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, вечерний город, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии, туризм
Венгрию хотят исключить из Шенгенской зоны, а затем и ЕС, заявил Дональд Туск Фото:

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может спровоцировать дальнейшее исключение страны из Евросоюза в целом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В начале июля Венгрия опубликовала список стран, которые могут получить двухлетнюю визу. Среди них есть и Россия. После этого в Европарламенте предложили исключить венгерскую страну из Шенгена.

«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза», — уточнил Дональд Туск в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости.

Ранее 67 депутатов из Европарламента направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обращение с просьбой принять меры в отношении Венгрии из-за виз для россиян. Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может спровоцировать дальнейшее исключение страны из Евросоюза в целом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В начале июля Венгрия опубликовала список стран, которые могут получить двухлетнюю визу. Среди них есть и Россия. После этого в Европарламенте предложили исключить венгерскую страну из Шенгена. «Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза», — уточнил Дональд Туск в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Ранее 67 депутатов из Европарламента направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обращение с просьбой принять меры в отношении Венгрии из-за виз для россиян. Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...