Туск: Венгрия лишится членства в ЕС после исключения из Шенгена

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может спровоцировать дальнейшее исключение страны из Евросоюза в целом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В начале июля Венгрия опубликовала список стран, которые могут получить двухлетнюю визу. Среди них есть и Россия. После этого в Европарламенте предложили исключить венгерскую страну из Шенгена.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза», — уточнил Дональд Туск в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости.
Ранее 67 депутатов из Европарламента направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обращение с просьбой принять меры в отношении Венгрии из-за виз для россиян. Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой.
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