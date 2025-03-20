Индийцы стали работать в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Компания X5, владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток», начала эксперимент по найму сотрудников из Индии в ответ на ожидаемый дефицит рабочей силы. Президент компании Екатерина Лобачева подчеркнула, что к 2030 году дефицит кадров в торговле может достигнуть до 500 тысяч человек, что требует новых подходов к привлечению персонала.
«Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%», — отметила Лобачева в интервью БРК. В компании на конец 2024 года было более 417 тысяч сотрудников.
Она также упомянула, что компания стремится сократить количество мигрантов, при этом активно ищет возможности для привлечения кадров из азиатских стран, среди которых Индия. В рамках пилотного проекта, X5 приняла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре. Работники, приглашенные в компанию, проходят необходимые процедуры для получения разрешений и сдают экзамены по русскому языку.
С работниками заключаются бессрочные трудовые договоры, и они получают такие же льготы и гарантии, как и другие сотрудники X5. «Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее», — уточнила Лобачева. Она также отметила, что работа с иностранными наемными работниками имеет свои нюансы, включая языковые и культурные различия.
Общий кадровый дефицит для сфер торговли и логистики к 2030-ому составит 250–500 тысяч человек. «Это много <...> Но здесь — и риск, и вызов», — заявила Лобачева. По словам президента X5, дефицит рабочей силы подталкивает компанию к внедрению технологий и роботизации, что становится не просто инвестиционным проектом, а жизненной необходимостью. В компании ставят амбициозные цели по сохранению численности персонала до 2028 года при одновременном росте бизнеса.
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