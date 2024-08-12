Еще из одного района Белгородской области начали эвакуировать людей

В связи с обстрелами ВСУ из Краснояружского района Белгородской области началось перемещение людей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <…> Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живет в Красноярсужском районе в более безопасные места», — сообщил Гладков в Telegram.
С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. Жители приграничных регионов Белгородской области стали уезжать в безопасные места.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.