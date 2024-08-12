Еще из одного района Белгородской области начали эвакуировать людей

Началась эвакуация людей из Краснояружского района Белгородской области
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Мариуполь. Мариуполь, мариуполь
Из Краснояружского района начали уезжать жители из-за обстрелов ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В связи с обстрелами ВСУ из Краснояружского района Белгородской области началось перемещение людей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <…> Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живет в Красноярсужском районе в более безопасные места», — сообщил Гладков в Telegram.

С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. Жители приграничных регионов Белгородской области стали уезжать в безопасные места.

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В связи с обстрелами ВСУ из Краснояружского района Белгородской области началось перемещение людей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <…> Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живет в Красноярсужском районе в более безопасные места», — сообщил Гладков в Telegram. С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. Жители приграничных регионов Белгородской области стали уезжать в безопасные места.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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