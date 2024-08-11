11 августа 2024

Жители Ленинского района, пострадавшие от подтопления, получат выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим из-за затяжных ливней жителям Ленинского района выплатят 11 миллионов 615 тысяч рублей
Пострадавшим из-за затяжных ливней жителям Ленинского района выплатят 11 миллионов 615 тысяч рублей Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жители Ленинского района, пострадавшие от подтопления, получат продуктовые наборы и выплаты. Уже приняты 103 заявления, по которым жителям будет выплачено 11 миллионов 615 тысяч рублей, сообщил 12 августа вице-мэр Сергей Авдеев на аппаратном совещании.

«Оказание помощи жителям Ленинского района, оказавшимся в зоне подтопления, продолжается. Всего принято 417 граждан, оформлено 103 заявления на сумму более 11,6 миллиона рублей», — подытожил Авдеев.

Также Авдеев отметил, на 9 августа в Ленинском районе выдали 568 продуктовых наборов, 3 тысячи 460 обедов, 2 тысячи 270 ужинов и более 3 тысяч бутылок питьевой воды. Также была организована выдача дезинфицирующих средств всего — 300 штук. 

Ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. На данный момент в регионе продолжают устранять последствия разбушевавшейся стихии. 

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Жители Ленинского района, пострадавшие от подтопления, получат продуктовые наборы и выплаты. Уже приняты 103 заявления, по которым жителям будет выплачено 11 миллионов 615 тысяч рублей, сообщил 12 августа вице-мэр Сергей Авдеев на аппаратном совещании. «Оказание помощи жителям Ленинского района, оказавшимся в зоне подтопления, продолжается. Всего принято 417 граждан, оформлено 103 заявления на сумму более 11,6 миллиона рублей», — подытожил Авдеев. Также Авдеев отметил, на 9 августа в Ленинском районе выдали 568 продуктовых наборов, 3 тысячи 460 обедов, 2 тысячи 270 ужинов и более 3 тысяч бутылок питьевой воды. Также была организована выдача дезинфицирующих средств всего — 300 штук.  Ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. На данный момент в регионе продолжают устранять последствия разбушевавшейся стихии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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