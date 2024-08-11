Жители Ленинского района, пострадавшие от подтопления, получат выплаты

Жители Ленинского района, пострадавшие от подтопления, получат продуктовые наборы и выплаты. Уже приняты 103 заявления, по которым жителям будет выплачено 11 миллионов 615 тысяч рублей, сообщил 12 августа вице-мэр Сергей Авдеев на аппаратном совещании.
«Оказание помощи жителям Ленинского района, оказавшимся в зоне подтопления, продолжается. Всего принято 417 граждан, оформлено 103 заявления на сумму более 11,6 миллиона рублей», — подытожил Авдеев.
Также Авдеев отметил, на 9 августа в Ленинском районе выдали 568 продуктовых наборов, 3 тысячи 460 обедов, 2 тысячи 270 ужинов и более 3 тысяч бутылок питьевой воды. Также была организована выдача дезинфицирующих средств всего — 300 штук.
Ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. На данный момент в регионе продолжают устранять последствия разбушевавшейся стихии.
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