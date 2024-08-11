В ХМАО рухнули цены на однокомнатные квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе за лето упали цены на однокомнатные квартиры. На вторичном рынке Сургута снижение стоимости по отдельным объектам стало превышать 30%, следует из данных Restate.
«Средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры (вторичный рынок) в начале августа составляет примерно 115 тысяч рублей. В начале июня цена была на уровне около 180 тысяч», — следует из статистики сервиса.
Согласно динамике средних цен, наибольшее падение стоимости наблюдалось в середине июля. Тем временем еще в конце весны отмечалось стремительное удорожание недвижимости.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке.
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