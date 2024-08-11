11 августа 2024

В ХМАО рухнули цены на однокомнатные квартиры

Цены на однокомнатные квартиры в Сургуте упали более чем на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость "квадрата" упала до 115,6 тысяч рублей
Средняя стоимость "квадрата" упала до 115,6 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за лето упали цены на однокомнатные квартиры. На вторичном рынке Сургута снижение стоимости по отдельным объектам стало превышать 30%, следует из данных Restate.

«Средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры (вторичный рынок) в начале августа составляет примерно 115 тысяч рублей. В начале июня цена была на уровне около 180 тысяч», — следует из статистики сервиса.

Согласно динамике средних цен, наибольшее падение стоимости наблюдалось в середине июля. Тем временем еще в конце весны отмечалось стремительное удорожание недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за лето упали цены на однокомнатные квартиры. На вторичном рынке Сургута снижение стоимости по отдельным объектам стало превышать 30%, следует из данных Restate. «Средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры (вторичный рынок) в начале августа составляет примерно 115 тысяч рублей. В начале июня цена была на уровне около 180 тысяч», — следует из статистики сервиса. Согласно динамике средних цен, наибольшее падение стоимости наблюдалось в середине июля. Тем временем еще в конце весны отмечалось стремительное удорожание недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно продавать квартиры со скидками из-за срочности сделок. Югорчане торопятся с продажей, чтобы взять новое жилье по обновленной семейной ипотеке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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