В Сургуте увеличилось число пациентов кардиоцентра, госпитализированных после массового отравления

В инфекционном отделении сургутской окружной больницы выросло число госпитализированных пациентов, заразившихся сальмонеллезом в кардиоцентре. На лечении находятся 82 пациента. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.
«Сегодня в инфекционном отделении Сургутской ОКБ продолжается лечение 82 пациента кардиологического диспансера с симптомами острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении. Вчера в инфекционное отделение были переведены 68 пациентов из 94 отравившихся. За сутки в отделение поступили еще 14 больных. Остальные проходят лечение амбулаторно.
Массовое отравление произошло после ужина в стационаре кардиоцентра. К расследованию инцидента подключились силовики. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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