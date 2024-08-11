11 августа 2024

В Сургуте увеличилось число пациентов кардиоцентра, госпитализированных после массового отравления

В Сургуте госпитализированы 82 пациента после отравления в кардиоцентре
© Служба новостей «URA.RU»
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82 пациента кардиоцентра госпитализированы с отравлением в СОКБ
82 пациента кардиоцентра госпитализированы с отравлением в СОКБ Фото:
новость из сюжета
В кардиоцентре Сургута произошла массовая вспышка сальмонеллеза

В инфекционном отделении сургутской окружной больницы выросло число госпитализированных пациентов, заразившихся сальмонеллезом в кардиоцентре. На лечении находятся 82 пациента. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

«Сегодня в инфекционном отделении Сургутской ОКБ продолжается лечение 82 пациента кардиологического диспансера с симптомами острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении. Вчера в инфекционное отделение были переведены 68 пациентов из 94 отравившихся. За сутки в отделение поступили еще 14 больных. Остальные проходят лечение амбулаторно.

Массовое отравление произошло после ужина в стационаре кардиоцентра. К расследованию инцидента подключились силовики. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.

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В инфекционном отделении сургутской окружной больницы выросло число госпитализированных пациентов, заразившихся сальмонеллезом в кардиоцентре. На лечении находятся 82 пациента. Об этом сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский. «Сегодня в инфекционном отделении Сургутской ОКБ продолжается лечение 82 пациента кардиологического диспансера с симптомами острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении. Вчера в инфекционное отделение были переведены 68 пациентов из 94 отравившихся. За сутки в отделение поступили еще 14 больных. Остальные проходят лечение амбулаторно. Массовое отравление произошло после ужина в стационаре кардиоцентра. К расследованию инцидента подключились силовики. А инспекторы окружного Роспотребнадзора взяли пробы продукции из пищеблока медучреждения. Вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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