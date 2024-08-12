ХМАО накроют проливные дожди

МЧС предупредило жителей проливных дождях в ХМАО
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ХМАО накроют проливные дожди
ХМАО накроют проливные дожди Фото:

МЧС по ХМАО предупредило жителей о сильном дожде 13 августа 2024 года. Ухудшение погоды прогнозируют в южной части округа.

«Днем 13 августа 2024 года в южных районах Югры ожидается сильный дождь», — сообщило окружное управление МЧС в telegram-канале. По данным гидрометеослужбы ХМАО, температура ночью от семи до 12 градусов, днем 16 — 21 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в выходные на территории ХМАО прогнозируются сильные дожди с грозами. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

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МЧС по ХМАО предупредило жителей о сильном дожде 13 августа 2024 года. Ухудшение погоды прогнозируют в южной части округа. «Днем 13 августа 2024 года в южных районах Югры ожидается сильный дождь», — сообщило окружное управление МЧС в telegram-канале. По данным гидрометеослужбы ХМАО, температура ночью от семи до 12 градусов, днем 16 — 21 градусов. Ранее URA.RU писало, что в выходные на территории ХМАО прогнозируются сильные дожди с грозами. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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